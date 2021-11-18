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Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'le tartışan Hollandalı gazeteci ülkeyi terk edecek

Miçotakis’i basın toplantısında mülteciler konusunda yalan söylemekle suçlayan Hollandalı gazeteci Beugel, aldığı tehditlerin ardından Yunanistan’dan ayrılma kararı verdi.

Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'le tartışan Hollandalı gazeteci ülkeyi terk edecek
Ekleme: 18.11.2021 - 09:10 Güncelleme: 18.11.2021 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'le tartışan Hollandalı gazeteci ülkeyi terk edecek
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i basın toplantısında 'yalan söylemekle' suçlayan Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, aldığı tehditler sebebiyle bu ülkeden ayrılmayı düşündüğünü açıkladı.

Hollanda basını, Beugel'in, can güvenliğinden endişe ettiğini yazdı.

Hollandalı AD (Algemeen Dagblad) gazetesine açıklama yapan Beugel, basın toplantısının ertesi günü aşırı sağcı bir Yunan tarafından saldırıya uğradığını, markete gittiği sırada kendisini fark eden saldırganın fırlattığı taşın kafasını sıyırdığını ve kendini artık güvende hissetmediğini ifade etti.

“YUNANİSTAN'DA MÜLTECİLERE ÇOK KÖTÜ MUAMELE EDİLİYOR”

Beugel, saldırı olayını başlangıçta önemsemediğini ancak Yunan meslektaşlarının uyarılarından sonra durumun ciddiyetini anladığını ve artık Yunanistan'da can güvenliğinin olmadığını ifade etti.

AD muhabirinin 'Şimdiki Yunan hükümeti size neden bu kadar tepkili?' sorusuna Beugel, 'Mültecilere Yunanistan'da çok kötü muamele ediliyor ve bu durum gizli tutuluyor.' şeklinde yanıt verdi.

Hollanda Gazeteciler Birliği (NVJ) yaptığı açıklamada, saldırıyı kınarken Beugel'in can güvenliğinden Yunan makamlarını sorumlu tuttu.

HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TAVSİYEDE BULUNDU

Öte yandan Hollanda basını, Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve Atina'daki Hollanda Büyükelçiliği'nin Beugel'e, Yunanistan'ı terk etmesi tavsiyesinde bulunduğunu da yazdı.

Beugel'in, Yunanistan'dan ilk fırsatta ayrılacağı ama zamanını güvenlik endişesiyle belirtmek istemediği kaydedildi.

Bu arada Avrupa Parlamentosunun Hollandalı üyesi Tineke Strik, Twitter paylaşımında Beugel'e yapılanları skandal olarak nitelendirirken AB Komisyonu ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den, Miçotakis'i kınamalarını istedi.

MİÇOTAKİS'İ 'YALAN SÖYLEMEKLE' SUÇLADI

Atina'yı geçen hafta ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Miçotakis ile Hollandalı gazeteci Beugel arasında gergin bir diyalog yaşanmıştı.

Beugel, canlı yayınlanan basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e, 'Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?' diye sormuştu.

Serbest gazeteci olarak çalışan Beugel, daha önce de 23 yaşında Afgan bir sığınmacıyı evinde misafir ettiği iddiasıyla göçmenlerin Yunanistan'da yasa dışı ikamet etmesini kolaylaştırmakla suçlanmış, konu Yunan yargısına taşınmıştı.
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