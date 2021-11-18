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Beyaz Gazete
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Yer İstanbul: Çarşafa sarılı cenin bulundu!

İstanbul’da çarşafa sarılı 4 aylık cenin bulundu. Cenin, Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. İşte son dakika haberinin detayları

Ekleme: 18.11.2021 - 16:45 Güncelleme: 18.11.2021 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
Yer İstanbul: Çarşafa sarılı cenin bulundu!İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağaçlık alanda bulunan çöp poşeti camiye gelen bir kişinin dikkatini çekti. Durum, polise bildirildi.

: İSTANBUL'DA CENİN BULUNDU

Polis, çöp poşetini açınca içinde çarşafa sarılı cenin olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri de ceninin 4-5 aylık olduğunu belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin, ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri cenini ağaçlık alana bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Mahallede oturan Mehmet Yaşar, "İncelemeler yapıldı. Bir vatandaş fark etmiş bu durumu. Cami bahçesinde bulunmuş" dedi. Bektaş Çetinkaya, "Fark eden ağabey dokunmuyor, ölü olduğunu fark ediyor. Polise durumu bildiriyor. Belli bir süre beklediler burada. İnceleme sonrasında götürdüler" diye konuştu.
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