Türksat 5B’nin üretimi tamamlandı: İşte uzaya gönderileceği tarih
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5B’nin de üretimini tamamladık, 2021 yılı sonunda uzaya göndereceğiz. Türkiye’nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A’yı da 2023 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Türksat 5B'nin de üretimini tamamladık, 2021 yılı sonunda uzaya göndereceğiz. Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A'yı da 2023 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz' dedi.
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