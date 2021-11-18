Türksat 5B’nin üretimi tamamlandı: İşte uzaya gönderileceği tarih

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5B’nin de üretimini tamamladık, 2021 yılı sonunda uzaya göndereceğiz. Türkiye’nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A’yı da 2023 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz" dedi.