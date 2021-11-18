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Türkiye'nin konuştuğu Yörük kızı Müslüme olayında flaş gelişme: Biri almış götürmüş...

Mersin'de 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal, sır bir şeklide ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına 8'nci günde de devam ediliyor. Sır olayla ilgili bir iddia ortaya atıldı "Biri almış götürmüş olabilir..."

Ekleme: 18.11.2021 - 13:00 Güncelleme: 18.11.2021 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin konuştuğu Yörük kızı Müslüme olayında flaş gelişme: Biri almış götürmüş...
Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti.

Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme Yağal'ı (3) bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.  

İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor.

Yakınları Müslüme'den gelecek haberi beklerken; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve drone destekli arama çalışmalarında henüz ize rastlanmadı.

Kaymakam Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, sabahın erken saatlerinde yeniden arama tarama çalışmalarına başladı. Ekipler, sarp dağlık bölgedeki vadi, orman ve dağlık alanda çalışmasını sürdürürken, aramada iz takip ve kokuya duyarlı köpekler de kullanılıyor.



Çarşamba gününden bu yana devam eden tarama çalışmalarından sonuç elde edilememesi nedeniyle Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma kapsamında savcılık kararıyla birçok kişinin de ifadesine başvuruluyor.

Öte ayndan ailenin de husumetlileri olduğu ortaya çıktı. Yağal ailesi, ekiplerden gelecek sevindirici haberi beklerken, acılı baba Mehmet Yağal, 6'ncı günde de kızını arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Şu ana kadar hiçbir sonuç alamadıklarını belirten Yağal, 'Şüphelendiğim bir konu yok ama her yeri aradık, buna rağmen henüz izine rastlamadık.

Acaba çocuk yola çıktı, alıp biri götürdü mü veya bir kaçıran mı oldu; bir şey söyleyemiyoruz. Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum. Hepimiz birlikte sahada çalışıyoruz' dedi.



Karaman'dan kente gelen ve torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal da minik kızlarından gelecek müjdeli haberi beklediklerini söyledi.

Öte yandan jandarma, AFAD, sağlık, itfaiye ve izci ekiplerinin yanın sıra AKUT ekipleri de ara çalışmalarında önemli görev alıyor. Kayıp çocuğa ait olduğu değerlendirilen ayak izine rastlandığının söylenmesi üzerine bölgede termal kamerayla da tarama yapılıyor.

Çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Jandarma ekipleri, Müslüme'nin kaçırılma ihtimali de dahil olmak üzere tüm detayları titizlikle incelerken, ailenin husumetlileri olduğunu iddia ettiği kişileri araştırmaya başladı.

MHP TEŞKİLATLARI TEYAKKUZA GEÇTİ...

Arama çalışmalarına, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin emriyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatları katıldı.

Arama çalışmalarına 8'nci günde de devam ediliyor.

Olayla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Küçük kızını bir yakını şu ifadeleri kullandı: 'Bakmadığımız yer kalmadı, bulamadık. Kaç gün geçti. Biri almış götürmüş olabilir.... '


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