Sorsan en özgür onlar! KRT, Lütfü Türkkan'ı eleştiren Bahar Feyzan'ın işine son verdi!

Her fırsatta basın özgürlüğünden dev vuran ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen KRT TV'den skandal olay.Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına ettiği mesnetsiz sözleri eleştiren KRT TV sunucusu Bahar Feyzan'ın işine son verildi.Feyzan sosyal medyadan konuya ilişkin yaptığı açıklamada 'KRT TV ile fikir uyuşmazlığı nedeniyle yollarımızı ayırdık' ifadelerine yer verdi.KÖR MUHALİF VE MÜPTEZEL YANDAŞLIĞI SEÇMEDİM'Daha önce de belirttiğim gibi, sonuna eklenen CI ekinden başka hiç bir kurum, haberciyi daha haberci yapamaz. Hiçbir zaman kör muhalif ve müptezel yandaşlığı seçmedim. Benrövanşist değil, haberciyim'Kanal, Bahar Feyzan'ın yerine Ayşen Şahin'i Fikrini Söyle programının moderatörlüğüne getirdi.LÜTFÜ TÜRKKAN'I CANLI YAYINDA ELEŞTİRMİŞTİGeçtiğimiz hafta canlı yayında, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesi tartışılırken Bahar Feyzan'dan dikkat çekici bir yorum gelmişti.Feyzan, 'Siyaseten çok acayip, böyle üslubun çirkinleştiği tuhaf bir maço dil var. O kadar fazla testosteron var ki dillerde yani yemin ediyorum Türkiye'de şişeleyip ihraç etsek, ekonomiproblemi kalmayacak' demişti.