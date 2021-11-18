  • USD: 10,40 - 10,42
  • EURO: 11,76 - 11,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sorsan en özgür onlar! KRT, Lütfü Türkkan'ı eleştiren Bahar Feyzan'ın işine son verdi!

Her fırsatta basın özgürlüğünden dev vuran ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen KRT TV'den skandal olay. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına ettiği mesnetsiz sözleri eleştiren KRT TV sunucusu Bahar Feyzan'ın işine son verildi. Feyzan sosyal medyadan konuya ilişkin yaptığı açıklamada "KRT TV ile fikir uyuşmazlığı nedeniyle yollarımızı ayırdık" ifadelerine yer verdi.

Sorsan en özgür onlar! KRT, Lütfü Türkkan'ı eleştiren Bahar Feyzan'ın işine son verdi!
Ekleme: 18.11.2021 - 09:23 Güncelleme: 18.11.2021 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Sorsan en özgür onlar! KRT, Lütfü Türkkan'ı eleştiren Bahar Feyzan'ın işine son verdi!
Her fırsatta basın özgürlüğünden dev vuran ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen KRT TV'den skandal olay.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına ettiği mesnetsiz sözleri eleştiren KRT TV sunucusu Bahar Feyzan'ın işine son verildi.



Feyzan sosyal medyadan konuya ilişkin yaptığı açıklamada 'KRT TV ile fikir uyuşmazlığı nedeniyle yollarımızı ayırdık' ifadelerine yer verdi.

KÖR MUHALİF VE MÜPTEZEL YANDAŞLIĞI SEÇMEDİM

'Daha önce de belirttiğim gibi, sonuna eklenen CI ekinden başka hiç bir kurum, haberciyi daha haberci yapamaz. Hiçbir zaman kör muhalif ve müptezel yandaşlığı seçmedim. Ben
rövanşist değil, haberciyim'



Kanal, Bahar Feyzan'ın yerine Ayşen Şahin'i Fikrini Söyle programının moderatörlüğüne getirdi.



LÜTFÜ TÜRKKAN'I CANLI YAYINDA ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta canlı yayında, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesi tartışılırken Bahar Feyzan'dan dikkat çekici bir yorum gelmişti.

Feyzan, 'Siyaseten çok acayip, böyle üslubun çirkinleştiği tuhaf bir maço dil var. O kadar fazla testosteron var ki dillerde yani yemin ediyorum Türkiye'de şişeleyip ihraç etsek, ekonomi
problemi kalmayacak' demişti.
Hibe edilenleri geri alan Mansur Yavaş'a hizmet aracı tepkisi
Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’na destek: Helalleşmeyi yürekten destekliyorum
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın saldırısı misillemeyle püskürtüldü
Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı öldürüldü
Akşener yine dümen peşinde! Çiftçi diye kürsüye çıkardığı kişi...
Aslı Aydıntaşbaş Washington Post'a yazdı: Türkiye'de FOX halkın kanalıymış
CHP’li Başkan milli serveti çürümeye terk etti
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'ndan işçiye mermili tehdit
Sorsan en özgür onlar! KRT, Lütfü Türkkan'ı eleştiren Bahar Feyzan'ın işine son verdi!
KOSGEB geri ödemesiz destek ile para yağdıracak! 11 ayrı alanda 480 bin TL
Belarus-Litvanya sınırındaki göçmenlere köpekle müdahale ediliyor
Lütfü Türkkan dolandırdı Meral Akşener sümenaltı etti
Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'le tartışan Hollandalı gazeteci ülkeyi terk edecek
Piyasaların gözü faiz kararında!
Hükümetten milyonlarca vatandaşa müjde! Primleri devlet ödeyecek borçlar silinecek
Mine Kırıkkanat'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu?
Bakanlıktan son dakika değişikliği! 100 doların üzerinde şart olacak
CHP ve HDP'li 5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı.
'Fetullah Gülen zehirlendi ve öldü' iddialarına ilişkin ABD’deki Türk gazeteciden çarpıcı açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi'ni soran gazeteciye cevap
Sahte indirime yakın takip: Gerçek dışı kampanya için yaptırım

Sahte indirime yakın takip: Gerçek dışı kampanya için yaptırım

Acılı anne Beyhan Cengiz bu sözlerle duyurdu: Başak'ın en büyük isteği...

Acılı anne Beyhan Cengiz bu sözlerle duyurdu: Başak'ın en büyük isteği...

Enerji bakanlığı yeni uygulama için düğmeye bastı! Elektrikte kademeli fatura dönemi

Enerji bakanlığı yeni uygulama için düğmeye bastı! Elektrikte kademeli fatura dönemi

Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesi olayında flaş gelişme! Kilit isim konuştu

Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesi olayında flaş gelişme! Kilit isim konuştu

Devrim arabalarının mühendisiydi: TOGG'a parça üretmeye talip

Devrim arabalarının mühendisiydi: TOGG'a parça üretmeye talip

Okul bahçesinde çalınan 'Bilmem mi?' şarkısı öğrencilere büyük heyecan yaşattı: Bakanlıktan güzel haber geldi

Okul bahçesinde çalınan 'Bilmem mi?' şarkısı öğrencilere büyük heyecan yaşattı: Bakanlıktan güzel haber geldi