Sınırda askerlerden Tinder skandalı! Aç susuz bekleyen göçmenleri hiçe saydılar...

Dünya günlerdir Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini konuşuyor. Avrupa'ya geçmekiçin sınırda bekleyen ve sayıları gün geçtikçe artan binlerce göçmen kışın zor koşulları altındaadeta bir insanlık dramı yaşıyor.TAZYİKLİ SU VE BİBER GAZI İLE MÜDAHALEYaklaşık bir haftadır süren çıkmaz Avrupa'yı da paniğe sürükledi. Sınırda bekleyen göçmenleretazyikli su ve biber gazı ile müdahale edilirken Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik,Belarus yetkililerinin ilk kez bölgeye otobüs gönderdiğini ve göçmenleri toplayarak KuznicaSınır Kapısı'ndan uzaklaştırdığını söyledi.AÇ, SUSUZ, SOĞUKTA BEKLEYİŞAjanslara bölgeden düşen görüntüler mültecilerin derme çatma çadırlarda kalıp, yaktıklarıateş basında ısınmaya çalıştıklarını gösteriyor. Aralarında çocukların da olduğu göçmenleryanlarında getirdikleri gıda ve suları tükendiği için gıda, su ve ısınma sorunuyla baş etmeyeçalışıyor.TINDER'DA ŞAŞIRTAN MANZARABu insanlık dramının tam ortasında arkadaşlık uygulaması Tinder'dan gelen son görüntüleryerli halkı hayrete düşürdü. Gergin bekleyişin sürdüğü bölgede görev yapan Polonya,Litvanya ve Beyaz Rusya'dan askerler üniformaları ve silahları ile Tinder'da boy göstermeyebaşladı.TWITTER'DAN PAYLAŞTILAR: TINDER ARTIK BÖYLE GÖRÜNÜYORAnja adlı Belaruslu bir kadın, profillerin ekran görüntülerini sınır kasabasında yaşayan birarkadaşından aldıktan sonra Twitter'da paylaştı. Anja paylaştığı görüntülere, "Grodno'da birkızsanız, Tinder şimdi böyle görünüyor. Ve bu kesinlikle komik değil." yazdı.İNSANLIK DRAMININ ORTASINDA ROMANTİK ARAYIŞSon günlerde, yaklaşık 4.000 mültecinin toplandığı sınırın her iki tarafına yoğun askertakviyesi devam ederken bölgede yaşanan dram askerlerin romantizm arayışlarına engelolmamış gibi duruyor