Sınırda askerlerden Tinder skandalı! Aç susuz bekleyen göçmenleri hiçe saydılar...
Dünya günlerdir Belarus - Polonya sınırında yaşanan insanlık dramını konuşuyor. Avrupa'ya geçmek için sınırda on binlerce göçmen beklerken, bölgede tansiyon da giderek tırmanıyor. Tüm dünya yaşanan insanlık dramını izlerken bölgede görev yapan askerler ise flört uygulamaları üzerinden kendilerine arkadaş arıyor.
Dünya günlerdir Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini konuşuyor. Avrupa'ya geçmek
için sınırda bekleyen ve sayıları gün geçtikçe artan binlerce göçmen kışın zor koşulları altında
adeta bir insanlık dramı yaşıyor.
TAZYİKLİ SU VE BİBER GAZI İLE MÜDAHALE
Yaklaşık bir haftadır süren çıkmaz Avrupa'yı da paniğe sürükledi. Sınırda bekleyen göçmenlere
tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edilirken Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik,
Belarus yetkililerinin ilk kez bölgeye otobüs gönderdiğini ve göçmenleri toplayarak Kuznica
Sınır Kapısı'ndan uzaklaştırdığını söyledi.
AÇ, SUSUZ, SOĞUKTA BEKLEYİŞ
Ajanslara bölgeden düşen görüntüler mültecilerin derme çatma çadırlarda kalıp, yaktıkları
ateş basında ısınmaya çalıştıklarını gösteriyor. Aralarında çocukların da olduğu göçmenler
yanlarında getirdikleri gıda ve suları tükendiği için gıda, su ve ısınma sorunuyla baş etmeye
çalışıyor.
TINDER'DA ŞAŞIRTAN MANZARA
Bu insanlık dramının tam ortasında arkadaşlık uygulaması Tinder'dan gelen son görüntüler
yerli halkı hayrete düşürdü. Gergin bekleyişin sürdüğü bölgede görev yapan Polonya,
Litvanya ve Beyaz Rusya'dan askerler üniformaları ve silahları ile Tinder'da boy göstermeye
başladı.
TWITTER'DAN PAYLAŞTILAR: TINDER ARTIK BÖYLE GÖRÜNÜYOR
Anja adlı Belaruslu bir kadın, profillerin ekran görüntülerini sınır kasabasında yaşayan bir
arkadaşından aldıktan sonra Twitter'da paylaştı. Anja paylaştığı görüntülere, "Grodno'da bir
kızsanız, Tinder şimdi böyle görünüyor. Ve bu kesinlikle komik değil." yazdı.
İNSANLIK DRAMININ ORTASINDA ROMANTİK ARAYIŞ
Son günlerde, yaklaşık 4.000 mültecinin toplandığı sınırın her iki tarafına yoğun asker
takviyesi devam ederken bölgede yaşanan dram askerlerin romantizm arayışlarına engel
olmamış gibi duruyor