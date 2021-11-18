Sahte indirime yakın takip: Gerçek dışı kampanya için yaptırım

E-ticaret sitelerinin hemen her ay tekrarladığı indirim günleri Ticaret Bakanlığı tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz dönemde gerçekte indirimlerin olmadığı hatta önce fiyatı yükseltip sanki düşmüş gibi yapılan kampanyalara yönelik yoğun şikayetler gelmişti. Üstelik sürekli indirim haftalarının yapılması fiyat artışlarını da kalıcı hale getirip, enflasyonist bir etkiye de neden olabiliyor.161 MİLYAR LİRALIK E-TİCARET HACMİTicaret Bakanı Mehmet Muş, “Son zamanlarda vatandaşlarımızın yoğunlukla maruz kaldığı indirimli satış reklamları da Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Elektronik ticaret siteleri başta olmak üzere indirimli satış kampanyası düzenleyen firmalar hakkında resen incelemeler yapılmakta ve gerçekçi olmayan indirimlere gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır” bilgisini verdi. Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, “2020'nin ilk 6 ayında yaklaşık 92 milyar lira olan e-ticaret hacmi 2021'in aynı döneminde 161 milyar liraya yükseldi. E-ticaret faaliyetinde bulunan toplam işletme sayısı ise 321 bine ulaştı” diye konuştu.650 MİLYON LİRALIK BORÇ YAPILANDIRILDIMuş, bu yıl 58 ilde faaliyet gösteren 136 kooperatifin 149 projesine 13,5 milyon lira hibe desteği verildiğini belirtti.Ticaret Bakanı Mehmet Muş, iş hayatına ilişkin, '2021'de esnaf ve sanatkarların kooperatiflere olan borçlarına ilişkin sağlanan yapılandırma imkanından ise kefilleriyle birlikte yaklaşık 119 bin kişi faydalanmış, 650 milyon lira tutarındaki borç yapılandırılarak 325 milyon lira tutarındaki gecikme faizi silinmiştir' ifadesini kullandı.Alışveriş festivalleriyle beraber sosyal medya fenomenlerinin alışveriş sitelerinden verdiği linklerin artmaya başlaması bir dolandırıcılığa dönüşebilir. Sosyal medyada çoğu zaman fiyatların arttırıldığı sonra da düşerek indirim havası katılması gündem olmuşken bu durum mağduriyetler yaşanmasına sebebiyet veriyor.İHRACAT HEDEFİNİ GEÇERİZKüresel risklere rağmen salgın nedeniyle görülen alternatif tedarikçi arama ve bölgeselleşme eğilimlerinin, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki konumu ve ihracatı için yeni fırsatlar yarattığını anlatan Muş, “2021'de lokomotifi konumunda bulunan ihracatımızın küresel ihracattan aldığı payın arttığı ve ihracatımız açısından tarihi zirvelerin yaşandığı bir yıl olmaktadır. 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde, ihracatımız yüzde 33,9 artarak 181,8 milyar dolar; ithalatımız yüzde 22,5 artarak 215,6 milyar dolar oldu' dedi.EN FAZLA ARTIŞ AMERİKA'YAMuş sözlerini şöyle sürdürdü: 'İhracatımızın, 2021 yılının sonuna kadar 211 milyar dolar olan OVP tahmininin üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Oransal en fazla ihracat artışı Amerika kıtasına gerçekleşirken en önemli ticari partnerimiz olan Avrupa Birliğine (AB) ihracatımız yüzde 35 artmış, AB ile ticaret fazlamız 6,2 milyar dolara ulaşmıştır. ABD'ye ihracatımız 3,7 milyar dolar artış ile 11,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Birleşik Krallık'a ihracatımız 1,9 milyar dolar artış ile 10,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD'ye 1,3 milyar dolar, Birleşik Krallık'a ise 6,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğimizi belirtmek isterim.”Hedef cari açığa kalıcı çözümİhracatın ithalatı karşılama oranının da ekim ayında yüzde 93,4 olduğuna dikkati çeken Muş, böylece ilk 10 ayda ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen yılın aynı dönemine göre 7,2 puan artarak yüzde 84,3'e ulaştığını bildirdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yükseldikçe cari işlemlerde olumlu bir seyir izlendiğini dile getiren Muş, “Nitekim son 2 aydır cari dengede fazla verdik. OVP hedefi olan 21 milyar dolardan daha düşük cari açık vereceğimizi değerlendirmekteyiz. Dış ticaretimize yönelik nihai hedefimiz, bu oranı yükselterek cari açık sorununu gündemden kalıcı olarak çıkarmaktır” dedi.