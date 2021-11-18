Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu! 18 Kasım 2021 vaka ve vefat rakamları.

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı günlük Kovid-19 verilerini içerene tabloyu duyurdu.18 Kasım 2021'e ait vaka, vefat ve aşılama rakamları nasıl şekillendi? İşte detaylar...Bakan Koca, 'AŞI İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz.' dedi.