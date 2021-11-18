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Numan Kurtulmuş'tan yeni asgari ücret açıklaması! Enflasyon oranı üzerinde...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" dedi. İşte son dakika asgari ücret açıklamasının detayları...

Numan Kurtulmuş'tan yeni asgari ücret açıklaması! Enflasyon oranı üzerinde...
Ekleme: 18.11.2021 - 13:07 Güncelleme: 18.11.2021 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
Numan Kurtulmuş'tan yeni asgari ücret açıklaması! Enflasyon oranı üzerinde...
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, asgari ücrette beklenen artışa değindi.

ENFLASYON ORANI ÜSTÜNDE BİR ARTIŞ

Kurtulmuş, "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" dedi.

3600 EK GÖSTERGEYE DE DEĞİNDİ

EYT düzenlemesiyle ilgili ise NTV'ye konuşan Kurtulmuş, "Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi" diye konuştu.

"YETKİ TBMM'DE"

Kurtulmuş, siyasetteki yüzde 50+1 tartışmalarına da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkinin Meclis'te olduğu sözlerini hatırlatan Kurtulmuş, "50+1 ile herhangi bir sıkıntımız ve endişemiz yok. Şu an gündemimizde değil, kural yetkisi TBMM'dedir" dedi.

CHP'NİN ÖZÜR DİLEMESİ GEREKEN ÇOK KONU VAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" mesajı için ise Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Biz niyet okuyamayız. Bunu samimi bir şekilde yapar ve CHP kendi yönetimleri zamanındaki, tek parti yönetimi dönemindeki helalleşmeyi yapabilirse bunun CHP'ye faydası olabileceği kanaatindeyim. Oy almak için yapılan bir manevra ise bunun sonu hüsran olur. CHP'nin millete hesap vermesi, özür dilemesi gereken çok konu vardır."

"MUHALEFET HER ZAMAN ERKEN SEÇİM İSTER"

Numan Kurtulmuş'a son olarak Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı erken seçim çağrısı da soruldu. "Türkiye yönetilemiyor demek büyük haksızlıktır. pandemi şartlarına rağmen türkiye atması gereken adımları atarak yoluna devame etti" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:


"Eksik olan taraflar var, daha iyi yapmamız gerekenler var. Türkiye yönetiliyor ama daha iyi yönetilebilir. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin iyileştirilmesi gereken alanları neler, bunları çalışıyoruz. Muhalefet görüşlerini açıklayabilir. Erken seçim gündemde yok. Muhalefet her zaman erken seçim ister. Bunun için siyasal şartların oluşması lazım. Siyasal şartları oluşturmak için söylüyorlar. Türkiye'de bir güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı yok."
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