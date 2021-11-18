CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan paylaştığı videoda, 'Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım.' dedi.Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, söz konusu çıkıştan rahatsızlığını Nokta TV isimli kanalında YouTube canlı yayında dile getirdi.Mine Kırıkkanat'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu?Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, partisinin geçmişteki hataları nedeniyle 'helalleşme yolculuğuna' çıkacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı'nın dini jargona sıkışmaması gerektiğini ifade eden Kırıkkanat, 'Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu? Aradan 11 yıl geçti, 9 seçim kaybetti. Partiyi demokratlaştırmadı. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım?' dedi.CHP gibi bir partinin genel başkanına, 'Dini jargona sıkışmak yakışmıyor' diyen Kırıkkanat, 'Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu? Aradan 11 yıl geçti, 9 seçim kaybetti. Partiyi demokratlaştırmadı, lider sultasına son vermedi. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım?' ifadelerini kullandı.