Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmenlere flaş uyarı! Resmi yazı 81 ile gönderildi

Milli Eğitim bakanlığı 81 ilin eğitim müdürlüğüne resmi yazı göndererek öğretmenlere flaş bir uyarıda bulundu.MEB 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi sınıfta bulunan bazı ailelerin velileri tarafından diğer öğrencilerin ailelerinden para toplayarak yapılan hediye alma yarışının önüne geçmek için düğmeye bastı.Miili Eğitim Bakanlığı'nın yapılan bu uygulamanın maddi durumu olmayan aileleri zora düşürdüğünü bildirerek öğretmenler hediye alma konusunda dikkatli olmalarını istedi.Bakanlık, 81 ilin millî eğitim müdürlüğüne resmî yazı yazarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler dışında herhangi bir hediyenin kabul edilmemesini istedi.