KOSGEB geri ödemesiz destek ile para yağdıracak! 11 ayrı alanda 480 bin TL
KOBİ'ler sadece işini kurarken değil, işini büyütürken de destekleniyor. KOSGEB'in İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında firmalara 11 ayrı alanda 480 bin liraya varan geri ödemesiz destek sağlanıyor. İşte hibeden yararlanmanın yolları...
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin,
kurumsallaşmamarkalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının
artırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması
için hibe destekler devreye giriyor.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı'nın (KOSGEB) İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında
KOBİ'lere 480 bin liraya varan destek veriliyor.
KİMLER YARARLANABİLİYOR?
Destekten yararlanılabilmesi için işletmenin; Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı
gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KOBİ Bilgi Sistemi'nde (KBS)
kayıtlı ve aktif durumda olması gerekiyor. Destek programının süresi işletme
için 2 yıl oluyor.
11 ALANDA DESTEK VAR
KOSGEB, program çerçevesinde işletmelere 11 ayrı alanda destek sağlıyor:
1- YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ:
Üst limit 50 bin lira, oran yüzde 60. Program süresince en fazla 4 fuar katılımı
için destek ödemesi yapılıyor.
2- YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ:
Üst limit 30 bin lira, oran yüzde 60.
3- İSTİHDAM DESTEĞİ:
Program süresince en fazla 4 yeni nitelikli eleman için destek veriliyor. Üst
limit 50 bin lira, oran yüzde 60. Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler
ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için üst limit 75 bin liraya çıkıyor.
İstihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit
yakını veya gazi olması halinde destek oranına yüzde 20 ilave ediliyor.
4- TASARIM DESTEĞİ:
Üst limit 50 bin lira, oran yüzde 60. En fazla 5 tasarım için destek ödemesi
yapılıyor.
5- SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ:
Üst limit 50 bin lira. TÜRKPATENT'ten alınacak belgeler, destek üst limitleri
dahilinde yüzde 80 oranında destekleniyor.
6- BELGELENDİRME DESTEĞİ:
Üst limit 50 bin-150 bin lira. Yüzde 60-70-80 destek oranı uygulanıyor.
7- TEST VE ANALİZ DESTEĞİ:
Üst limit 100 bin lira. Yüzde 60-70-80 destek oranları uygulanıyor.
8- ENERJİ VERİMLİ ELEKTRİK MOTORLARI DEĞİŞİMİ DESTEĞİ:
Üst limit 80 bin lira, destek oranı yüzde 60. Yerli malında destek oranına
yüzde 15 ilave ediliyor.
9- BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRME DESTEĞİ:
Üst limit 20 bin lira, destek oranı yüzde 60.
10- MODEL FABRİKA DESTEĞİ:
Üst limit 70 bin lira, destek oranı yüzde 60.
11- TEKNİK DANIŞMANLIK DESTEĞİ:
Üst limit, teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için 50 bin, diğerlerinde
40 bin lira. Destek oranı yüzde 60 olarak belirlendi.