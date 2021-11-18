KOSGEB geri ödemesiz destek ile para yağdıracak! 11 ayrı alanda 480 bin TL

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin,kurumsallaşmamarkalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarınınartırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıiçin hibe destekler devreye giriyor.Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresiBaşkanlığı'nın (KOSGEB) İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamındaKOBİ'lere 480 bin liraya varan destek veriliyor.KİMLER YARARLANABİLİYOR?Destekten yararlanılabilmesi için işletmenin; Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlıgerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KOBİ Bilgi Sistemi'nde (KBS)kayıtlı ve aktif durumda olması gerekiyor. Destek programının süresi işletmeiçin 2 yıl oluyor.11 ALANDA DESTEK VARKOSGEB, program çerçevesinde işletmelere 11 ayrı alanda destek sağlıyor:1- YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ:Üst limit 50 bin lira, oran yüzde 60. Program süresince en fazla 4 fuar katılımıiçin destek ödemesi yapılıyor.2- YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ:Üst limit 30 bin lira, oran yüzde 60.3- İSTİHDAM DESTEĞİ:Program süresince en fazla 4 yeni nitelikli eleman için destek veriliyor. Üstlimit 50 bin lira, oran yüzde 60. Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmelerile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için üst limit 75 bin liraya çıkıyor.İstihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehityakını veya gazi olması halinde destek oranına yüzde 20 ilave ediliyor.4- TASARIM DESTEĞİ:Üst limit 50 bin lira, oran yüzde 60. En fazla 5 tasarım için destek ödemesiyapılıyor.5- SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ:Üst limit 50 bin lira. TÜRKPATENT'ten alınacak belgeler, destek üst limitleridahilinde yüzde 80 oranında destekleniyor.6- BELGELENDİRME DESTEĞİ:Üst limit 50 bin-150 bin lira. Yüzde 60-70-80 destek oranı uygulanıyor.7- TEST VE ANALİZ DESTEĞİ:Üst limit 100 bin lira. Yüzde 60-70-80 destek oranları uygulanıyor.8- ENERJİ VERİMLİ ELEKTRİK MOTORLARI DEĞİŞİMİ DESTEĞİ:Üst limit 80 bin lira, destek oranı yüzde 60. Yerli malında destek oranınayüzde 15 ilave ediliyor.9- BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRME DESTEĞİ:Üst limit 20 bin lira, destek oranı yüzde 60.10- MODEL FABRİKA DESTEĞİ:Üst limit 70 bin lira, destek oranı yüzde 60.11- TEKNİK DANIŞMANLIK DESTEĞİ:Üst limit, teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için 50 bin, diğerlerinde40 bin lira. Destek oranı yüzde 60 olarak belirlendi.