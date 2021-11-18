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Kıbrıslı Türk şarkıcının Maraş'taki klibi Rumları çıldırttı! Nihayet Elibol'un şarkısına nefret mesajları attılar

Kıbrıslı Türk şarkıcı Nihayet Elibol, 46 yıldır kapalı kaldıktan sonra KKTC'nin ziyarete açtığı Maraş'ta klip çekti. Rumların çıldırdığı klibe nefret mesajları yağdı. Rum ve Yunanlılar tarafından hakarete uğrayan Nihayet için "Binalar üzerine yıkılsın, Kıbrıs Yunandır" şeklinde beddua eden de oldu. Sahnede 'Nini' adını kullanan Elibol, "Böyle bir ırkçı tepki beklemiyordum. Siyasi mesaj da vermedim, sadece Maraş'ın tanınmasını istedim" dedi.

Ekleme: 18.11.2021 - 11:03 Güncelleme: 18.11.2021 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
Kıbrıslı Türk şarkıcının Maraş'taki klibi Rumları çıldırttı! Nihayet Elibol'un şarkısına nefret mesajları attılarKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 'Hayalet kenti' Kapalı Maraş'ta 'Bulaman' adlı şarkısına klip çeken Kıbrıs'ın Türk şarkıcılarından Nihayet Elibol'a, Güney Kıbrıs'tan tepkiler yükseldi.

Klibini, KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünün ertesi günü yayınlayan Nihayet'e, iki gün içinde çok tehditkar mesaj geldi. Rum ve Yunanlılar tarafından hakarete uğrayan Nihayet için "Binalar üzerine yıkılsın, Kıbrıs Yunandır" şeklinde beddua eden de oldu.



Sahnede 'Nini' adını kullanan Gazimağusalı şarkıcının, klibini 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan sonra 46 yıl kapalı kalan ve geçen yıl ziyarete açılan turistik

Maraş kentinde yaz aylarında çektiği, teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından görüntülerin önceki gün sosyal medya hesabından yayınladığı öğrenildi.

Şarkı ve Maraş görüntülerini beğenen Türklerin övgü dolu mesajları ise Nihayet'e moral oldu. Nihayet, "Rumlardan böylesine ırkçı bir tepki beklemiyordum. Maraş, klip ve film çekimleri için çok güzel ve turistik bir yer. Rumlar da ziyaret ediyor ve gelenler durmadan fotoğraf ve video çekiyor. Şarkımda siyasi mesaj da vermedim, sadece Maraş'ın tanınmasını istedim, iyi de yaptım." dedi.


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