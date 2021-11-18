Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin geçmişteki hataları nedeniyle helalleşme yolculuğuna çıkacağını açıklamıştı.Çıkışıyla ilgili Habertürk canlı yayınında kendisine yöneltilen, '28 Şubat süreci mağdurlarıyla, başörtüsü yüzünden dışlananlarla nasıl helalleşeceksiniz' sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, 'Başörtüsü yasağının doğru olmadığını hayatımın her alanında dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız. Aynı tabloların yaşanmaması için gelecekte iyi bir vizyon belirlemeliyiz' dedi.Kılıçdaroğlu, helalleşmenin kucaklaşma olduğunu ifade ederek, iktidara gelmeleri durumunda başörtülü bir isme bakanlık görevi vereceklerini vurguladı.Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdimCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, kendisine yöneltilen, '28 Şubat süreci mağdurlarıyla, başörtüsü yüzünden dışlananlarla nasıl helalleşeceksiniz' sorusuna, 'Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız, aynı sorunların yaşanmaması için gelecek vizyonu belirlemeliyiz' diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun sözleri, vekil olduğu dönemde CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı 'iptal başvurusu' ve geçmişteki çıkışlarıyla çelişti.2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.DSP'li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.CHP yönetimi, bir taraftan yasakları savunarak bunun öncülüğünü yaparken diğer taraftan da enteresan bir şekilde başörtülü açılımı adı altında parti programı düzenleyerek çarşaf giyen kadınlara rozet takmıştı.2010'da kaset skandalıyla genel başkan değişikliği yaşanan CHP'de yeni başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Başörtülü kızlar üniversiteye rahatlıkla girecek ve bunu CHP çözecek' sözleriyle çıkış yapmış ancak bir gün sonra 'Kızlar okula türbanla gidecek demedim' diyerek sözünü geri almıştı.Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' da demişti.Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü yorumu: Bir metrekarelik bez parçasıCHP'li Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen törende, çarşaf içindeki bir kadının zincire vurulmasına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' dediği görüntüyü paylaştı. Dağ, bu sözleri vurgulayarak “Yıllar geçse de köhnemiş zihniyetleri değişmiyor. Hiçbir icraat yapmadan bu histerik zırvalarla cumhuriyetin 80 yılını çaldılar” ifadelerini kullandı.