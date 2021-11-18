Hibe edilenleri geri alan Mansur Yavaş'a hizmet aracı tepkisi

2019 yerel seçim öncesinde yaptığı konuşmalarda, Ankara'nın civar ilçe ve köylerine yapacağı yatırımlarla ilgili bolca vaatte bulunan Mansur Yavaş, hiçbir sözünü tutmadı. Örneğin, "Köylerdeki evlerin hepsine güneş enerjisi takacağım. İstiyoruz ki köylerde yaşayan vatandaşlarımız elektrik ve su parası ödemesin" dedi ama bu yönde hiçbir adım atmadı. Başkan Yavaş, gerçekleştirmediği vaatleri bir yana, Büyükşehir'in yıllardır Başkentin uzak ilçe ve köylerine verdiği hizmetleri de geri çekmeye başladı. Bunlarda biri de Ankara'nın en uzak bölgelerinden biri olan Çamlıdere'ye daha önce Büyükşehir tarafından hibe edilen 3 adet hafrıyat kamyonu ile 1 adet sulama tankerini geri çekti.Çamlıdere'de hafriyat alınması, yol hafriyatı doldurulmasında kullanılan 3 adet damperli kamyon ile park bahçe sulamasında ve yangına müdahalede kullanılan bir adet sulama tankerini Mansur Yavaş'ın talimatıyla Büyükşehir ekipleri tarafından geri götürüldü. Çamlıdere Belediye Başkanı H. Caner Can, Büyükşehir'in araçlarını geri çeken Mansur Yavaş'a sert tepki gösterdi."Büyükşehir Belediyesi'nin 2,5 yıldır ilçeye hiçbir hizmet getirmediğini anlatan Başkan Caner Can şunları söyledi: "Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'İlçeler bizden talepte bulunmuyor' diyerek suçu üzerinden attı. Ama bu doğru değil 2,5 yıldır Çamlıdere'ye hiçbir hizmet yapmadığı gibi tam işlerimizin yoğunluğunda yani termal kaplıca arıtma tesisimizin yapım aşamasında bizim damperli hafriyat kamyonuna ihtiyacımızın olduğu dönemde geri aldı. Üstüne bizim Yılanlı Köyümüzde bir yangın meydana geldi. 8 ev, 7 ağıl ve samanlık, 1 tane de köy içinde bulunan kamyon yandı. Eğer o su tankeri elimizde olsaydı daha kolay ve daha fazla su ile müdahale edilerek maddi kaybı yarıya indirecektik ama maalesef Mansur Yavaş'ın yanlış politikaları yüzünden köyde çıkan yangında büyük oranda maddi hasar yaşadık."