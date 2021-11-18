FETÖ elebaşının pedofili yeğeni Selahaddin Gülen hakim karşısında titredi amcasını suçladı

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında yakalanarak getirildiği Ankara'da 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen, Erzurum'da 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismardabulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında da tutuklanmıştı.'OSMAN KOD ADINI KULLANDIM'MİT tarafından yurt dışında kıskıvrak yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşının yeğenive örgütün sözde üst düzey yöneticisi Selahaddin Gülen, savunma yaptı. Gülen, soyadındandolayı insanların kendisinden çekindiğini dile getirerek, 'Aksaray Üniversitesi'nde okurken evabiliği yaptım. O dönemde Osman kod adını kullandım, çünkü insanlar benden çekiniyordu.Hayatımdaki en büyük handikap soyadımın Gülen olmasıydı. Örgütün hiçbir hiyerarşikyapısında yer almadım. Öğrenciyken örgüt içerisindeki kişiler eve gelir, öğrencilerinfotoğraflarını ve bilgilerini alıp green card başvurusu yaparlardı. Benim adıma kimse başvuruyapmadı, benim zaten başvurum vardı' dedi.'AMCAMIN SOHBETLERİNE KATILDIM'Sabah'ın hbaerine göre, Selahaddin Gülen, 5 yıl ABD'de kaldıktan sonra evlenmek içinKenya'ya gittiğini, amcasını da ziyaret ederek sohbetlerine katıldığını anlattı. Gülen,'Aksaray'daki üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra ABD'ye ablamın yanına gittim. 2015-2020 yılları arasında orada kaldım. Kaldığım süre zarfında bilgisayar tamirciliği yaptım. 2018yılından sonra amcam Fetullah Gülen'in ziyaretlerine gittim ve bazı sohbetlere katıldım. 5 yılABD'de kaldıktan sonra Kenya'ya gittim. Orada 7 ay kaldım. Evlilik işleri Kenya'da dahakolaydı, eşimle de orada evlendik. Sonra Interpol tarafından arandığım için beni gözaltınaaldılar ve Türkiye'ye getirildim' ifadelerini kullandı. Duruşma dosyasındaki eksikleringiderilmesine karar veren mahkeme, Gülen'in tutukluluk haline hükmederek duruşmayıerteledi.KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN ARANIYORDUKüçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı suçundan da hakkında yakalama kararı bulunanSelahaddin Gülen'in örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ve örgüt mahremyapılanmasının yardımıyla ile Türkiye'den yurtdışına kaçtığı öğrenildi.BAŞKAN ERDOĞAN ÖNEMLİ BİR İSMİN YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTUBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kritik bir FETÖ'cünün yakalandığınınmüjdesini vermişti. Erdoğan, 'Biz bugüne kadar çok Nurettin Sofi'ler öldürdük. Hedefimiz şuan kandil, orayı da çökertmemiz lazım. Rastgele bir yönetim yok ne yaptığını bilen, attığıadımı bilen, bu olanlama ile yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bunu da sürdüreceğiz.Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık,hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız.' demişti