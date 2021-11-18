FETÖ elebaşının pedofili yeğeni Selahaddin Gülen hakim karşısında titredi amcasını suçladı
MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen "cinsel istismar" suçundan tutuklanmıştı. Mahkemede savunmasında kıvıran Gülen örgüt yöneticiliği yapmadığını öne sürdü. Teröristbaşı amcası Gülen'in yanına giderek sohbetlerine katılan ve mahrem abilik yapan Selahaddin Gülen, "Hayatımdaki en büyük handikap soyadımın Gülen olması" dedi.
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Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında yakalanarak getirildiği Ankara'da 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen, Erzurum'da 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda
bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında da tutuklanmıştı.
'OSMAN KOD ADINI KULLANDIM'
MİT tarafından yurt dışında kıskıvrak yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşının yeğeni
ve örgütün sözde üst düzey yöneticisi Selahaddin Gülen, savunma yaptı. Gülen, soyadından
dolayı insanların kendisinden çekindiğini dile getirerek, 'Aksaray Üniversitesi'nde okurken ev
abiliği yaptım. O dönemde Osman kod adını kullandım, çünkü insanlar benden çekiniyordu.
Hayatımdaki en büyük handikap soyadımın Gülen olmasıydı. Örgütün hiçbir hiyerarşik
yapısında yer almadım. Öğrenciyken örgüt içerisindeki kişiler eve gelir, öğrencilerin
fotoğraflarını ve bilgilerini alıp green card başvurusu yaparlardı. Benim adıma kimse başvuru
yapmadı, benim zaten başvurum vardı' dedi.
'AMCAMIN SOHBETLERİNE KATILDIM'
Sabah'ın hbaerine göre, Selahaddin Gülen, 5 yıl ABD'de kaldıktan sonra evlenmek için
Kenya'ya gittiğini, amcasını da ziyaret ederek sohbetlerine katıldığını anlattı. Gülen,
'Aksaray'daki üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra ABD'ye ablamın yanına gittim. 2015-
2020 yılları arasında orada kaldım. Kaldığım süre zarfında bilgisayar tamirciliği yaptım. 2018
yılından sonra amcam Fetullah Gülen'in ziyaretlerine gittim ve bazı sohbetlere katıldım. 5 yıl
ABD'de kaldıktan sonra Kenya'ya gittim. Orada 7 ay kaldım. Evlilik işleri Kenya'da daha
kolaydı, eşimle de orada evlendik. Sonra Interpol tarafından arandığım için beni gözaltına
aldılar ve Türkiye'ye getirildim' ifadelerini kullandı. Duruşma dosyasındaki eksiklerin
giderilmesine karar veren mahkeme, Gülen'in tutukluluk haline hükmederek duruşmayı
erteledi.
KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN ARANIYORDU
Küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı suçundan da hakkında yakalama kararı bulunan
Selahaddin Gülen'in örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ve örgüt mahrem
yapılanmasının yardımıyla ile Türkiye'den yurtdışına kaçtığı öğrenildi.
BAŞKAN ERDOĞAN ÖNEMLİ BİR İSMİN YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kritik bir FETÖ'cünün yakalandığının
müjdesini vermişti. Erdoğan, 'Biz bugüne kadar çok Nurettin Sofi'ler öldürdük. Hedefimiz şu
an kandil, orayı da çökertmemiz lazım. Rastgele bir yönetim yok ne yaptığını bilen, attığı
adımı bilen, bu olanlama ile yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bunu da sürdüreceğiz.
Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık,
hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız.' demişti