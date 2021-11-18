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Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Siirt İlinde “Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici” Operasyonu başlatıldı.

Ekleme: 18.11.2021 - 09:28 Güncelleme: 18.11.2021 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici operasyonu başladıİçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, Siirt İl Jandarma Komutanlığından komando ve jandarma özel harekat ile polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 700 personelin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları'nın, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

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