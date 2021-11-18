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DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Dolaşmanıza gerek yok CHP'nin kapısına kilit vurun daha iyi

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin geçmişte yaptığı hatalar nedeniyle 'helalleşme yolculuğuna' çıkacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Aksakal, "Eğer bugünkü CHP yönetimi helalleşmek üzere alt alta sıraladığı 'haksızlıkların ve kötülüklerin' müsebbibi olarak gerçekten sorumlu olarak kendini görüyorsa, kapı kapı dolaşmasına gerek yok, toptan özür dileyip kapısına kilit vursun daha anlamlı olur" diye konuştu.

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Dolaşmanıza gerek yok CHP'nin kapısına kilit vurun daha iyi
Ekleme: 18.11.2021 - 19:25 Güncelleme: 18.11.2021 - 19:38 / Editör: Ozge Selin
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Dolaşmanıza gerek yok CHP'nin kapısına kilit vurun daha iyi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 'Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım.' ifadelerini kullandı.

Aksakal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi.

'BU KABUL EDİLEMEZ'
CHP'nin Cumhuriyet rejiminin kurucu iradesi olduğuna işaret eden Aksakal, Cumhuriyet'in kurucu iradesinin, yaşanan hadiselere yaklaşım şeklinden kaygılandıklarını ifade etti.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan 'helalleşme' tepkisi: Toptan özür dileyip kapısına kilit vursun
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamasına ilişkin konuşan Aksakal, 'Eğer bugünkü CHP yönetimi helalleşmek üzere alt alta sıraladığı 'haksızlıkların ve kötülüklerin' müsebbibi olarak gerçekten sorumlu olarak kendini görüyorsa, kapı kapı dolaşmasına gerek yok, toptan özür dileyip kapısına kilit vursun, daha anlamlı olur.' dedi.Kılıçdaroğlu'nun helalleşme konusundaki yol haritasında belirsizlik içeren soruların ön plana çıktığına dikkati çeken Aksakal, şunları kaydetti: 'Örneğin, 2011 yılında 'Roboski' diye adlandırılan olayın faili, Cumhuriyet Halk Partisi midir ki böyle bir helalleşme ihtiyacı duyulmuştur? 12 Eylül öncesi dönemde yaşanan, Sivas ve Maraş'ta, Alevi vatandaşların kapıları işaretlenerek yapılan katliamlar Cumhuriyet Halk Partisi tarafından mı gerçekleştirilmiştir?28 Şubat davasının ya da Kumpas davalarının mağduru askerler ve aileleriyle mi, 15 Temmuz darbe girişiminden dolayı mahkemelerde olan FETÖ davası mağduru askerler ve aileleriyle mi? O zaman Bahçelievler katliamının, Madımak Oteli yangınının, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok gibi değerli gazeteci ve bilim insanı suikastlarının mağdurları neden listeye alınmamış diye sorular aklımıza geliyor.'

Çok partili dönemde, CHP'den İsmet İnönü ve Bülent Ecevit'in başbakanlık görevinde bulunduğunu anımsatan Aksakal, CHP'nin insanlık dışı olayların sorumlusuymuş gibi ima edilmesine sessiz kalmaları için bir gerekçe bulunmadığına dikkati çekti.

DSP Genel Başkanı Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu kabul edilemez. Ne biz ne inançlı Atatürkçüler ne de laik demokratik Cumhuriyet'in inançlı bireyleri böyle bir vebali üstlenmeyi, içlerine sindiremezler. Listede yer verilen olayların ve yaşananların tamamı, küresel emperyalizmin güdümünde çalışan, gizli servislerin patronu uluslararası Gladyo örgütüyle birlikte ülke yönetimini tahakkümü altına almış oligarşik yapının kurguladıkları senaryo ve onun sonuçlarıdır. Bu siyasi bir taktik-strateji ise işte asıl o zaman Atatürk'ün ilkelerine ve Cumhuriyet'in değerlerine bağlı milyonlarca yurttaşın inanç ve bağlılık duyguları derinden yaralanacaktır. Eğer bugünkü CHP yönetimi, helalleşmek üzere alt alta sıraladığı 'haksızlıkların ve kötülüklerin' müsebbibi olarak gerçekten sorumlu olarak kendini görüyorsa, kapı kapı dolaşmasına gerek yok, toptan özür dileyip kapısına kilit vursun daha anlamlı olur.'
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