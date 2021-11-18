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Dijital telif yasasında yeni hamle! Google Fransa'da kritik adımı attı

Sosyal medya platformlarının sitelerinde yayınlanan haber içerikleri için medya kuruluşlarına telif hakkı ödemesine ilişkin örnekler giderek artıyor. Geçtiğimiz aylarda dijital telif yasası için önemli adımların atıldığı Fransa’dan, yeni bir anlaşma haber geldi.

Ekleme: 18.11.2021 - 13:27 Güncelleme: 18.11.2021 - 13:34 / Editör: Ozge Selin
Dijital telif yasasında yeni hamle! Google Fransa'da kritik adımı attıSon dönemin en çok tartışılan konularının başında gelen, Google ve Facebook gibi sosyal medya platformlarının yayımlanan haber içerikleri için medya kuruluşlarına telif ödemesi gerekliliğine yönelik örnekler giderek artıyor.

Dijital yayıncıların sosyal medya şirketlerine yaptığı baskılar ve yoğun uğraşlar sonucu birçok ülkeden art arda telif yasası haberleri gelmeye devam ederken Fransa'dan geçtiğimiz aylarda gelen haber, bu kararların uygulamaya geçtiğini gösterdi.

TELİF ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Sosyal medya devi Facebook'un, Fransa'da yayıncılarla el sıkıştığını duyurmasının ardından yeni bir hamle de Google'dan geldi.

Google ve Fransız haber kuruluşu Agence France Presse (AFP), telif ödemeleri için el sıkıştıklarını duyurdu. Buna göre Google, Fransız haber ajansına online içerik için ödeme yapacak.

AFP'nin İcra Kurulu Başkanı Fabrice Fries, duyurduğu anlaşmada kararın "bilginin değerinin tanınması"na katkıda bulunacağını vurguladı. Google, beş yıllık anlaşmanın finansal koşullarını açıklamayı reddederken, Google Fransa Genel Müdürü Sebastien Missoffe, "Agence France-Presse ile yapılan bu anlaşma, komşu haklar konusunda Fransa'daki yayıncılar ve basın ajanslarıyla ortak bir zemin bulma konusundaki istekliliğimizi gösteriyor." açıklamasında bulundu.

İnternet devi, geçtiğimiz aylarda , aralarında Fransa, Macaristan, Danimarka ve Hollanda'nın da olduğu birçok ülkede yüzlerce haber yayıncısıyla görüşmelere başladığını duyurmuştu.


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