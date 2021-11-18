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CHP'lilerin eleştirdiği Kılıçdaroğlu'na HDP'li Demirtaş'tan destek geldi: Tarihi bir adımdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme' çıkışı tartışmalara yol açtı. Birçok CHP'li Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına tepki gösterirken, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışının önemli olduğunu aktaran Demirtaş, "Geçmiş hatalarımızla samimi, dürüst ve cesur bir şekilde yüzleşip, karşılıklı helalleşmeden hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemeyiz. Bu açıklama tarihi önemdedir ve mutlaka sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır." dedi. Muhalefetin diğer üyelerine de helalleşme çağrısı yapan Demirtaş, "Biz de kendi hatalarımızla yüzleşeceğiz" ifadesini kullandı. Kılıçdraoğlu'na destek veren bir başka isim ise FETÖ firarisi olan Emre Uslu oldu. Konuyla ilgili olarak paylaşım yapan Uslu, 'Yetmez ama evet' diyerek Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

CHP'lilerin eleştirdiği Kılıçdaroğlu'na HDP'li Demirtaş'tan destek geldi: Tarihi bir adımdır
Ekleme: 18.11.2021 - 20:07 Güncelleme: 18.11.2021 - 20:24 / Editör: Ozge Selin
CHP'lilerin eleştirdiği Kılıçdaroğlu'na HDP'li Demirtaş'tan destek geldi: Tarihi bir adımdır
Muhalefetin yeni gündem maddesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme' çıkışı oldu. Birçok CHP'li Kılıçdaroğlu'na bu konuyla ilgili olarak tepki gösterirken, terör örgütü PKK'nın yanısıması konumunda olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun çıkışına destek verdi.

'ÖNEMSİYOR VE YÜREKTEN DESTEKLİYORUM'

Demirtaş konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum. Çünkü geçmiş hatalarımızla samimi, dürüst ve cesur bir şekilde yüzleşip, karşılıklı helalleşmeden hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemeyiz.' dedi.


'TARİHİ ÖNEMDEDİR VE MUTLAKA SAHİPLENİLMELİ'

Demirtaş açıklamalarının devamında muhalefetin diğer üyelerine de çağrıda bulundu ve 'Bu nedenle Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin Genel Başkanı sıfatıyla yapılmış bu açıklama tarihi önemdedir ve mutlaka sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır. Kılıçdaroğlu'nun çabası çok kıymetli. Toplum devamının gelmesini bekleyecektir. Ancak bu sorumluluk ne sadece CHP'nin ne de sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nundur.' dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA FETÖ'CÜ USLU'DAN DA DESTEK GELDİ

Helalleşme ve yüzleşmenin kendilerinin de sorumluluğu olduğunu aktaran Demirtaş, 'Biz de kendi hatalarımızla yüzleşeceğiz' ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'na bir destek de FETÖ'den geldi. Firari FETÖ'cü Emre Uslu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na 'Yetmez ama evet' diyerek destek verdi.

MİNE KIRIKKANAT'TAN TEPKİ: BAŞKAN OLURKEN VERDİĞİ SÖZLERİN HANGİSİNİ TUTTU?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, partisinin geçmişteki hataları nedeniyle 'helalleşme yolculuğuna' çıkacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı'nın dini jargona sıkışmaması gerektiğini ifade eden Kırıkkanat, 'Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu? Aradan 11 yıl geçti, 9 seçim kaybetti. Partiyi demokratlaştırmadı. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım?' dedi.
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