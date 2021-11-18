CHP'li Bandırma Belediyesi'nde tecavüz skandalı! 14 yaşındaki kız çocuğuna...

Balıkesir'n Bandırma ilçesinde Belediye Eğitim Destek Evi Koordinatörü Sevan S., 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.Rezalet ise annenin, ders çalışma bahanesiyle sürekli şüphelinin yanına giden kızından şüphelenmesi ile ortaya çıktı.Balıkesir'in Bandırma ilçesi, belediye eğitim destek evi koordinatörünün cinsel istismar rezaletini konuşuyor.ANNENİN ŞÜPHESİ REZALETİ ORTAYA ÇIKARDIAnne M.K., şu an 17 yaşında olan kızının sürekli olarak destek evinde tanıdığı Sevan S.'nin evine ders çalışma bahanesiyle gitmesinden şüphelendi. Kızıyla konuşan M.K. duydukları karşısında şoka girdi.ANNENİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIAnne M.K.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Sevan S.'nin iddiaları reddettiği öğrenildi.CHP'NİN MİDE BULANDIRAN GEÇMİŞİ TACİZ VE TECAVÜZLERLE DOLUKadın ve çocuk haklarından dem vuran CHP'nin geçmişi taciz ve tecavüzlerle dolu. Özellikle son 2 senedir partideki kadınlar maruz kaldıkları mide bulandıran duruma karşı sesiniyükseltirken daha 2 gün önce de 4 kadının tacize uğradığını haber yapmıştık.'VEFA BORCU OLARAK SENİ İSTİYORUM'Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Kıyıköy Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'in, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiği ortaya çıktı. Evli ve iki çocuk babası Sevinç'in, taciz ve sarkıntılıklarından bunalan 4 mağdur kadının şikâyeti üzerine Vize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunca, CHP'li Başkan hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' ve 'Cinsel taciz' suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı.Mağdurlardan, belediyede mimar olarak çalışan D. S. (28) şu sözleri söylemişti:Geçen Haziran'da ise mesai saati dışında, görüşmek için beni alkollü bir mekâna çağırdı. Ben alkol almadım. Başkan alkollüydü. Bana, 'vefa borcun var. Vefa borcu olarak seni istiyorum' diyerek elimi tuttu. Elimi çektim. Alkol almaya devam etti. 'Seni işe ben aldım neden oluyorsun. Sen bana aitsin. Çalışmayı boş ver ben çalışmak istemiyorum. Seni istiyorum' diyerek tacize devam etti.CHP, TECAVÜZ-TACİZ İSTİSMAR'IN ADRESİ OLDUİşte son dönemde kamuoyuna yansıyan ve üzeri kapatılan taciz iddialarından bazıları:*Maltepe CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, genç bir kızı zorla bir restorana kapatarak cinsel istismarda bulundu.*Avcılar'da CHP İstanbul İl Başkanı'nın iki yardımcısı partili bir kadına ahlaksız teklifte bulundu.*Ümraniye'de CHP İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A., partili D.A.'yı taciz etti. Genç kız partiden istafa edip şikâyetçi oldu.*Esenler'de CHP İlçe eski Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, ilçede kadınların partililerce sık sık tacize uğradığını iddia etti.*Şişli Belediyesi'nde yengesini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Eski Başkan Yardımcısı U.G.Y. kollanarak Sarıyer'de görev başladı.*Muğla: İl Başkanlığı sekreteri A.E., CHP delegesi olan Mehmet A.'nın tacizine uğradı. Olayın yargıya taşınmasıyla birlikte CHP'li Menteşe belediyesinden gelen teknik ekibin verileri sildiği belirlendi.*Konya İl Başkanı Avukat Barış Bektaş'ın da yardım çeki vereceğini söyleyip ofisine çağırdığı parti üyesi bir kadını taciz ettiği iddia edildi.*Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, 17 yaşındaki kıza cinsel içerikli mesajlar attı ve elinde olduğunu iddia ettiği görüntüler üzerinden tehdit etti.*Sivas'ın Akıncılar ilçesinde öğretmene cinsel tacizde bulunan CHP İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek ile yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.*Bursa'da, CHP Osmangazi ilçe başkanı Mete Akyolcular, 17 yaşındaki parti üyesi S.G'yi taciz etti. Akyolcular skandalın ortaya çıkması sonrasında 18 Aralık'ta istifa etti.*Malatya: Malatya'da CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği ve hamile bıraktı. 5 Mayıs 2021'de hem görevinden hem partisinden istifa etti.