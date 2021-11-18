  • USD: 10,40 - 10,42
  • EURO: 11,76 - 11,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Belçika'da maske takma zorunluluğu uygulamasına geri dönüldü

Belçika hükümeti, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle maske takma ve evden çalışma zorunluluğu gibi tedbirleri geri getirdi.

Ekleme: 18.11.2021 - 09:18 Güncelleme: 18.11.2021 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Belçika'da maske takma zorunluluğu uygulamasına geri dönüldüDünya genelinde koronavirüs vakalarında artış devam ediyor.

Bu kapsamda ülke yönetimleri artan vakalar karşısında kaldırılan korona önlemlerini geri getiriyor.

O ülkelerden biri de Belçika oldu. Belçika'da haftalık verilerin ortalamasına göre, günlük vaka sayısı 10 bin 283, can kaybı sayısı da 26 olarak kaydedildi.

Hastaneye kaldırılanların sayısı yüzde 21'lik artışla 238 oldu.

10 KİŞİDEN 9'U AŞILI

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, korona vakalarının artması nedeniyle tedbirlerinin sıkılaştırılması için yapılan görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ülkedeki durumun kırmızı alarm verdiğini belirten de Croo, 10 kişiden 9'unun aşılanmış olması nedeniyle 'kapanma'ya gidilmeyeceğini ifade etti.

De Croo, tam aşılanmış kişiler için takviye dozlarına ne zaman başlanacağının netleşmediğini belirtirken, mart ya da nisan 2022'ye işaret etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayı ve ulusal sağlık konseyinin tavsiyesi doğrultusunda 5-11 yaş aralığına aşılamanın da en kısa zamanda başlayacağını söyleyen de Croo, bunun gönüllülük esasına dayanacağının altını çizdi.


MASKE ZORUNLULUĞU GERİ GELDİ

De Croo'nun açıkladığı ve 20 Kasım'dan itibaren geçerli olacak tedbirlere göre, açık havada ve kapalı mekanların bir kısmında kaldırılan maske takma zorunluluğu, kaç kişinin bulunduğuna bakılmaksızın geri getirildi.

Maske zorunluluğu 12 yaş yerine 10 yaş üstü herkes için uygulanırken, okullarda takılıp takılmayacağı bölgesel hükümetlerin takdirinde olacak.

İç mekanlarda 50, dış mekanlarda 100'den fazla kişiyi içeren ve 'Güvenli Kovid Belgesi' ile girilen yerlerde de maske takmak zorunlu olacak.

Söz konusu belge, kişilerin aşılarının tam olduğunu, son 48 saatte PCR testi yaptırarak negatif sonuç aldıklarını ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlıyor.

HAFTANIN 4 GÜNÜ EVDEN ÇALIŞACAKLAR

Ülkede 12 Aralık'a kadar haftanın 4 günü evden çalışma zorunlu hale getirildi.

O tarihten sonra ise bu süre 3 güne düşürülecek.
Hibe edilenleri geri alan Mansur Yavaş'a hizmet aracı tepkisi
Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’na destek: Helalleşmeyi yürekten destekliyorum
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın saldırısı misillemeyle püskürtüldü
Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı öldürüldü
Akşener yine dümen peşinde! Çiftçi diye kürsüye çıkardığı kişi...
Aslı Aydıntaşbaş Washington Post'a yazdı: Türkiye'de FOX halkın kanalıymış
CHP’li Başkan milli serveti çürümeye terk etti
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'ndan işçiye mermili tehdit
Sorsan en özgür onlar! KRT, Lütfü Türkkan'ı eleştiren Bahar Feyzan'ın işine son verdi!
KOSGEB geri ödemesiz destek ile para yağdıracak! 11 ayrı alanda 480 bin TL
Belarus-Litvanya sınırındaki göçmenlere köpekle müdahale ediliyor
Lütfü Türkkan dolandırdı Meral Akşener sümenaltı etti
Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'le tartışan Hollandalı gazeteci ülkeyi terk edecek
Piyasaların gözü faiz kararında!
Hükümetten milyonlarca vatandaşa müjde! Primleri devlet ödeyecek borçlar silinecek
Mine Kırıkkanat'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu?
Bakanlıktan son dakika değişikliği! 100 doların üzerinde şart olacak
CHP ve HDP'li 5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı.
'Fetullah Gülen zehirlendi ve öldü' iddialarına ilişkin ABD’deki Türk gazeteciden çarpıcı açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi'ni soran gazeteciye cevap
Sahte indirime yakın takip: Gerçek dışı kampanya için yaptırım

Sahte indirime yakın takip: Gerçek dışı kampanya için yaptırım

Acılı anne Beyhan Cengiz bu sözlerle duyurdu: Başak'ın en büyük isteği...

Acılı anne Beyhan Cengiz bu sözlerle duyurdu: Başak'ın en büyük isteği...

Enerji bakanlığı yeni uygulama için düğmeye bastı! Elektrikte kademeli fatura dönemi

Enerji bakanlığı yeni uygulama için düğmeye bastı! Elektrikte kademeli fatura dönemi

Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesi olayında flaş gelişme! Kilit isim konuştu

Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesi olayında flaş gelişme! Kilit isim konuştu

Devrim arabalarının mühendisiydi: TOGG'a parça üretmeye talip

Devrim arabalarının mühendisiydi: TOGG'a parça üretmeye talip

Okul bahçesinde çalınan 'Bilmem mi?' şarkısı öğrencilere büyük heyecan yaşattı: Bakanlıktan güzel haber geldi

Okul bahçesinde çalınan 'Bilmem mi?' şarkısı öğrencilere büyük heyecan yaşattı: Bakanlıktan güzel haber geldi