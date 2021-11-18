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Belarus-Litvanya sınırındaki göçmenlere köpekle müdahale ediliyor

Belarus-Polonya sınırında Avrupa’ya göçme arayışındaki göçmenler, kamplarda beklemeye devam ediyor.

Belarus-Litvanya sınırındaki göçmenlere köpekle müdahale ediliyor
Ekleme: 18.11.2021 - 09:21 Güncelleme: 18.11.2021 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Belarus-Litvanya sınırındaki göçmenlere köpekle müdahale ediliyor
Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, Avrupa'ya göçme amacıyla Irak'tan vize alarak Belarus'a gelerek bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışan göçmenler, bölgede kendi kurdukları kampta ve lojistik merkezlerinde kalıyorlar.

Çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin arasındaki bazı gruplar, zaman zaman Polonya sınırından geçme girişiminde bulunuyor.


GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÖÇMENLERİ GERİ GÖNDERMEYE ÇALIŞIYOR
Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, Belarus-Litvanya sınırında Litvanyalı sınır güvenlik görevlilerinin göçmenleri zorla Belarus topraklarına geri gönderme girişimlerinin de devam ettiği bildirildi.

Litvanya sınır görevlilerinin dün gece Irak vatandaşlarını Belarus topraklarına geri püskürtmek için acımasız bir girişimde bulunduğu kaydedilen açıklamada, olayın Klevitsa sınır bölgesinde meydana geldiği aktarıldı.


ÖNCE DÖVÜP SONRA ÜSTLERİNE KÖPEK SALDILAR
Litvanya sınırında göçmenlere yönelik muamelenin kayda geçirildiği video paylaşımı ile yapılan açıklamada, 'Video, komşu devletin (Litvanya) sınır muhafızının yerde yatan bir göçmeni vahşice dövdüğü, ardından bir köpeği üzerine saldığı, köpeğin bir kişinin bacağını ısırdığını ve uyku tulumunu parçalamaya başladığını gösteriyor.' ifadesine yer verildi.

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