Başkan Erdoğan taziye mesajı yayınladı!

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Acı haberi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. AK Parti Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatının ardından siyaset dünyasından çok sayıda isim başsağlığı mesajı paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, "Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.