  • USD: 10,40 - 10,42
  • EURO: 11,76 - 11,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopside ortaya çıktı!

Can Göktuğ Boz’un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz’in ölümü soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cengiz’in ön otopsi raporu dosyaya ulaştı. Vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. Talihsiz kadının vücudunda çok sayıda kesi ve organ yaralanması oluştuğu kaydedildi.

Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopside ortaya çıktı!
Ekleme: 18.11.2021 - 12:53 Güncelleme: 18.11.2021 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopside ortaya çıktı!
Kan donduran olay geçtiğimiz hafta İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Mimarlık eğitimi için Ankara'dan İstanbul'a gelen Başak Cengiz, sokak ortasında vahşice katledildi. Samuray kılıcı ile dehşet saçan Can Göktuğ Boz, önce emniyette, sonra savcılıkta ardından da tutuklanması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi. 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklandı.

SANTİMETRELERCE ÇOKÇA SAYIDA KESİK…

Genç kadının canice hayattan koparılmasının ardından yürütülen soruşturmada dosyaya ön otopsi raporu ulaştı. Bilirkişi doktor raporunda, Başak Cengiz'le ilgili ilk incelemede yaklaşık 30-35 yaşlarında, 160-165 santimetre boylarında ve 60-65 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. Sağ omzunda yaklaşık 5, göğüs kafesinde 25-30, vücut orta hatta 20-25 santimetre, omurgasında 4 adet kesi olduğu belirtildi. Bel bölgesinden beyne uzanan noktalarda, sağ ayak bileğinde de aynı kesilerden olduğu kaydedilen raporda vücudunda toplamda 10 adet kesi olduğu vurgulandı.

KILIÇLA UYUMLU KESİLER

Bu kesilerin olay yeri görüntüleriyle de uyumlu yaklaşık 80-90 santimetre boyunda elde edilen kılıç ile oluştuğunun düşünüldüğü kaydedilen raporda, genç kadının çok sayıda organ yaralanmasının da bulunduğu ifade edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporuna gerek olduğu kaydedilirken, işlemler için genç kadının cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne gönderilmesinin uygun olduğu belirtildi.
İzmir'de taksi ücretlerine zam geldi!
FETÖ elebaşının pedofili yeğeni Selahaddin Gülen hakim karşısında titredi amcasını suçladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 ay sonra 'İhalenin Enver Aysever'le bir ilgisi yok' dedi: Aysever davadan geri çekildi
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı belli oldu!
Numan Kurtulmuş'tan yeni asgari ücret açıklaması! Enflasyon oranı üzerinde...
Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopside ortaya çıktı!
CHP'li Bandırma Belediyesi'nde tecavüz skandalı! 14 yaşındaki kız çocuğuna...
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi itirazına ret!
ABD'den korkunç itiraf! Ve kâbus senaryosu açıklandı
Düşen F-35 uçağında Rusya paniği: İngiliz ordusu alarma geçti
Hibe edilenleri geri alan Mansur Yavaş'a hizmet aracı tepkisi
Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’na destek: Helalleşmeyi yürekten destekliyorum
Akşener yine dümen peşinde! Çiftçi diye kürsüye çıkardığı kişi...
Aslı Aydıntaşbaş Washington Post'a yazdı: Türkiye'de FOX halkın kanalıymış
CHP’li Başkan milli serveti çürümeye terk etti
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'ndan işçiye mermili tehdit
Sorsan en özgür onlar! KRT, Lütfü Türkkan'ı eleştiren Bahar Feyzan'ın işine son verdi!
KOSGEB geri ödemesiz destek ile para yağdıracak! 11 ayrı alanda 480 bin TL
Lütfü Türkkan dolandırdı Meral Akşener sümenaltı etti
Hükümetten milyonlarca vatandaşa müjde! Primleri devlet ödeyecek borçlar silinecek
SGK'dan çift maaş alabilmenin şartları...

SGK'dan çift maaş alabilmenin şartları...

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi! İşte okullarda koronavirüs vakalarında izlenecek yol

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi! İşte okullarda koronavirüs vakalarında izlenecek yol

Türkiye'nin konuştuğu Yörük kızı Müslüme olayında flaş gelişme: Biri almış götürmüş...

Türkiye'nin konuştuğu Yörük kızı Müslüme olayında flaş gelişme: Biri almış götürmüş...

Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesi olayında flaş gelişme! Kilit isim konuştu

Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesi olayında flaş gelişme! Kilit isim konuştu

Türksat 5B’nin üretimi tamamlandı: İşte uzaya gönderileceği tarih

Türksat 5B’nin üretimi tamamlandı: İşte uzaya gönderileceği tarih

Hazine Bakanlığı: Döviz bürolarında 100 dolar düzenlemesi serbest piyasaya müdahale değildir

Hazine Bakanlığı: Döviz bürolarında 100 dolar düzenlemesi serbest piyasaya müdahale değildir