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Aslı Aydıntaşbaş Washington Post'a yazdı: Türkiye'de FOX halkın kanalıymış

Türkiye'nin aleyhine ne varsa en önde duran ve bayrak taşıyıcılığı yapan son olarak Erdoğan-Biden görüşmesinin 20 dakika sürmesini beklerken dumura uğrayan Aslı Aydıntaşbaş, Washington Post'a yazdığı yazıda pornocu, darbeci ve terör sevici FOX TV'nin Türkiye'de "halkın kanalı" olduğunu iddia etti. Aydıntaşbaş, yazısının başlığını ise "Neden Fox TV bana demokrasi için umut veriyor?" koydu. İşte Aslı Aydıntaşbaş'ın FOX TV'yi öve öve bitiremediği yazısı...

Aslı Aydıntaşbaş Washington Post'a yazdı: Türkiye'de FOX halkın kanalıymış
Ekleme: 18.11.2021 - 10:18 Güncelleme: 18.11.2021 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Aslı Aydıntaşbaş Washington Post'a yazdı: Türkiye'de FOX halkın kanalıymış

Amerika'nın kuklası konumunda olan PKK/YPG destekçisi Aslı Aydıntaşbaş, Washington
Post için kaleme aldığı yazıda yine şaşırtmadı. Bir yandan Türkiye'de demokrasi olmadığını
savunan Aydıntaşbaş, bir yandan da Türkiye'deki FOX TV'nin 'halkın kanalı' olduğunu yazdı.

İşte Aslı Aydıntaşbaş'ın yazısından o kısımlar:

"FOX TV NEDEN BANA DEMOKRASİ İÇİN UMUT VERİYOR"

Washington Post'taki yazısında Aydıntaşbaş, ABD'deki "demokrat" dostlarına bu ayrımı
anlatmak için Türkiye'deki Fox'un ABD'dekinden farklı olduğunu ve Türkiye ile ilgili "adil ve
aklı başında" değerlendirmeler için en doğru adresin Fox TV olduğunu iddia ediyor.
Aydıntaşbaş'ın önceki gün çıkan yazısının başlığı "Neden Fox TV bana demokrasi için
umut veriyor?"

"YABANCI MÜLKİYET DİRENİŞİ KOLAYLAŞTIRIYOR"

Sık sık fondaş medya organlarında kendisine yer bulan ve ABD beslemesi medyanın
ekranlarında olmayı "özgür, tarafsız basın" sanan Aslı Aydıntaşbaş benzer iddialarını FOX TV
için de sürdürdü. Aydıntaşbaş, açık açık FOX'un sahibinin ABD'de olduğu için "özgür
yayıncılık" yapabildiğini iddia etti ve "Kısmi yabancı mülkiyet, muhtemelen kanalın
hükümet baskısına direnişini kolaylaştırıyor. Rupert Murdoch's News Corp.'un bir 
yan kuruluşu, 2006 yılında kanalın hisselerinin yüzde 50'sinden fazlasını satın aldı,
ancak daha sonra Murdoch, 21st Century Fox ile birlikte kanalı Disney'e sattı" dedi.

FOX'TAKİ KAVALA DEMİRTAŞ BULUŞMASI
Amerikan kuklası Aydıntaşbaş, yazısının son kısmında ise geçenlerde FOX'ta Osman
Kavala'nın eşi Ayşe Buğra ve terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile
birlikte FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Demokrasi Meydanı" kanalına
katıldığını ve halkın büyük kısmından olumlu tepkiler aldığını anlatıyor ve yazısını şöyle
bitiriyor: "Amerikalı arkadaşlarım muhtemelen bunu duyunca şaşıracaklar ama Fox
TV bana Türkiye için demokrasi umudu veriyor. "
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Aslı Aydıntaşbaş Washington Post'a yazdı: Türkiye'de FOX halkın kanalıymış
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