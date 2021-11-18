Aslı Aydıntaşbaş Washington Post'a yazdı: Türkiye'de FOX halkın kanalıymış

Amerika'nın kuklası konumunda olan PKK/YPG destekçisi Aslı Aydıntaşbaş, WashingtonPost için kaleme aldığı yazıda yine şaşırtmadı. Bir yandan Türkiye'de demokrasi olmadığınısavunan Aydıntaşbaş, bir yandan da Türkiye'deki FOX TV'nin 'halkın kanalı' olduğunu yazdı.İşte Aslı Aydıntaşbaş'ın yazısından o kısımlar:"FOX TV NEDEN BANA DEMOKRASİ İÇİN UMUT VERİYOR"Washington Post'taki yazısında Aydıntaşbaş, ABD'deki "demokrat" dostlarına bu ayrımıanlatmak için Türkiye'deki Fox'un ABD'dekinden farklı olduğunu ve Türkiye ile ilgili "adil veaklı başında" değerlendirmeler için en doğru adresin Fox TV olduğunu iddia ediyor.Aydıntaşbaş'ın önceki gün çıkan yazısının başlığı "Neden Fox TV bana demokrasi içinumut veriyor?""YABANCI MÜLKİYET DİRENİŞİ KOLAYLAŞTIRIYOR"Sık sık fondaş medya organlarında kendisine yer bulan ve ABD beslemesi medyanınekranlarında olmayı "özgür, tarafsız basın" sanan Aslı Aydıntaşbaş benzer iddialarını FOX TViçin de sürdürdü. Aydıntaşbaş, açık açık FOX'un sahibinin ABD'de olduğu için "özgüryayıncılık" yapabildiğini iddia etti ve "Kısmi yabancı mülkiyet, muhtemelen kanalınhükümet baskısına direnişini kolaylaştırıyor. Rupert Murdoch's News Corp.'un biryan kuruluşu, 2006 yılında kanalın hisselerinin yüzde 50'sinden fazlasını satın aldı,ancak daha sonra Murdoch, 21st Century Fox ile birlikte kanalı Disney'e sattı" dedi.FOX'TAKİ KAVALA DEMİRTAŞ BULUŞMASIAmerikan kuklası Aydıntaşbaş, yazısının son kısmında ise geçenlerde FOX'ta OsmanKavala'nın eşi Ayşe Buğra ve terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilebirlikte FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Demokrasi Meydanı" kanalınakatıldığını ve halkın büyük kısmından olumlu tepkiler aldığını anlatıyor ve yazısını şöylebitiriyor: "Amerikalı arkadaşlarım muhtemelen bunu duyunca şaşıracaklar ama FoxTV bana Türkiye için demokrasi umudu veriyor. "