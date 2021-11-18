Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı Ne Zaman? 2022 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?



Asgari Ücret Toplantısı Ne Zaman Başlayacak?







2022 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?



2021'de AGİ Ne Kadar Olmuştu?

Asgari Ücret Zammı Ne Zaman Belli Olacak?

Asgari Ücret Ne Kadar Olur?

Asgari ücret alan birçok vatandaşvesorularını merak ediyor. Türkiye'de 7 milyondan fazla bulunan asgari ücretli çalışan sebebiylesorusu sıklıkla gündeme geliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantı sonrasında asgari ücret belirlenecek. Bu sebeplesorusu oldukça merak ediliyor. Asgari ücretle ilgili daha fazla bilgiye haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.Asgari Ücret Tespit Komisyonu genellikle yılın sonuna yaklaşıldığında toplanarak asgari ücreti belirleyen kuruldur. Bu sebeplesorusu vatandaşlar tarafından sık sık aratılıyor. Toplantı aralık ayında gerçekleştiriliyor. Toplam 4 defadan oluşan toplantı sayesinde yeni asgari ücret belirlenmiş olacak. Toplantının önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor. Görüşmelerin ne zaman yapılacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Bu sebeple Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu açıklamada bulundu; “ Çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız.” Geçtiğimiz sene ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu 5 Aralık'ta toplanmıştı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi yaklaştıkça vatandaşlar konu hakkında birçok araştırmada bulunuyor.vesoruları sıklıkla aratılan sorular arasındadır. Yapılan görüşmelerin ardından 7 milyon kişinin alacağı maaşta net bir karara varılacak. Ocak 2022'ye kadar asgari ücretin ne kadar olacağının belirleneceği tahmin ediliyor. Asgari ücret 2021 senesinin ilk ayında 2.325 liradan 2.826 liraya yükseliş göstermişti. 2020 senesinde ise 2.021 liradan 2.325 liraya yükselerek gündem konusu haline gelmişti. Şimdilerde şse yapılan tahminlere göre asgari ücretin 3.200 ile 3.900 arasında olacağı konuşuluyor.Asgari ücret belirlendikten sonra asgari ücret geçim indiriminde de artış yaşanır. Geçen sene bekar ve çocuksuz çalışanın maaşı 2.825 lirayken evli olan ve eşi çalışmayan kişilerin maaşı 2.879 lira olmuştu. Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu çalışanın maaşı 2.919 lira, evli ve eşi çalışmayan iki çocuklu çalışanın maaşı ise 2.960 lira olmuştu.Asgari ücret zammı senenin son aylarına gelinmesiyle beraber çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Bu sebeplesorusu oldukça merak edilen sorular arasındadır. 15 kişilik komisyon tarafından belirlenip açıklanacak olan asgari ücret için ilk toplantının aralık ayında yapılacağı konuşuluyor.Asgari ücret hakkında birçok tahmin ortaya atılıyor. Bu sebeplesorusu çoğu kişi tarafından araştırılıyor. Asgari ücret için yüzde 25-30 arasında bir artış yaşanması bekleniyor. Yüzde 25'lik zam baz alındığında brüt asgari ücretin 4.471 lira olacağı konuşuluyor. Net asgari ücretin ise 3.532 lira olacağı tahminler arasında yer alıyor.