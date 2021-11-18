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Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesi olayında flaş gelişme! Kilit isim konuştu

Dünya henüz Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin şokundan çıkamazken flaş bir gelişme yaşandı. Olaya dair açılan yeni davada, "senaryoya göre silahın ateşlenme zorunluluğu olmadığı" iddia edildi. Davanın avukatı Baldwin'i, silahı kontrol etmeden ateşleyerek "Rus ruleti oynamakla" suçladı.

Ekleme: 18.11.2021 - 10:27 Güncelleme: 18.11.2021 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesi olayında flaş gelişme! Kilit isim konuştu
Mitchell davayı saldırı, kasıtlı olarak duygusal sıkıntı ve zarar verme suçlamalarıyla açtı. Karşılığında talep edilen tazminat miktarı belirtilmedi. Olayla ilgili olarak daha önce de sette elektrik teknisyeni olarak çalışan Serge Svetnoy 'ihmal' davası açmıştı. Baldwin ve adlarına dava açılan diğer yapımcılar, iddialar hakkında yorum yapmadı.

21 Ekim'de New Mexico'daki Film setinde yaşanan olaya dair soruşturma sürüyor. Polis, olayla ilgili olarak kimseye resmen suçlama yöneltmedi.



'SİLAHIN GÜVENLİ OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ'

Mahkeme kayıtlarına göre Alec Baldwin'in sette ateşlediği silahı kendisine bir yönetmen yardımcısı 'güvenli olduğu söylenerek' verdi. Yönetmen yardımcısı Dave Halls, silahı Baldwin'e verirken içinde gerçek patlayıcı mühimmat olduğunu bilmiyordu. Kayıtlara göre Halls, bu sebeple silahın boş olduğu anlamına gelecek şekilde 'Soğuk silah' diye bağırarak silahı aktöre teslim etti.

63 yaşındaki Baldwin, olay sonrası polislerce sorgulandı. Baldwin 'kaza' olarak tarif ettiği olay sonrası ilk açıklamasında büyük şok ve üzüntü yaşadığını söylemişti. Twitter hesabından açıklama yapan Alec Baldwin şunları kaydetti: 'Bir anne, eş ve çok sevdiğimiz bir meslektaşımız olan Halyna Hutchins'in hayatına mal olan kaza nedeniyle yaşadığım şoku ve üzüntüyü anlatacak kelime bulamıyorum. Bu trajedinin nasıl yaşandığını anlamak için yapılan polis soruşturmasına tüm desteğimi veriyorum. Eşi ile de konuştum. Ona ve aileye desteğimin yanlarında olduğunu söyledim. Eşi, oğulları ve Halyna'yı tanıyan ve seven herkes için büyük üzüntü yaşıyorum.'



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