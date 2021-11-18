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Beyaz Gazete
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Akşener yine dümen peşinde! Çiftçi diye kürsüye çıkardığı kişi...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün partisinin grup toplantısında "Anadolu irfanı bir çiftçimiz" diyerek söz hakkı verdiği Mustafa Boyraz’ın, resmi bir çiftçilik kaydının olmadığı öne sürüldü.

Akşener yine dümen peşinde! Çiftçi diye kürsüye çıkardığı kişi...
Ekleme: 18.11.2021 - 10:25 Güncelleme: 18.11.2021 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Akşener yine dümen peşinde! Çiftçi diye kürsüye çıkardığı kişi...
İYİ Parti'nin dünkü grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener, bu kez de kürsüye 'Anadolu irfanı bir çiftçimiz' diyerek Mustafa Boyraz isimli bir vatandaşı çıkardı.

'RESMİ KAYDI YOK'

Bir süre boyunca tarım politikaları hakkında kürsüde eleştirel konuşma yapan Boyraz'ın, tanıtıldığı gibi bir çiftçilik kaydının olmadığı iddia edildi.

Boyraz'ın ayrıca, 1995 yılında Ankara'da bir araç içerisinde uygunsuz yakaladığı çiftten haraç ve devamında sarkıntılık yapma gerekçesiyle polislikten ihraç edildiği öne sürüldü.

İLK KEZ YAŞANMIYOR

İYİ Parti, benzer olaylarla sık sık gündeme geliyor. Akşener'in geçtiğimiz haziran ayında Adana'ya gerçekleştirdiği ziyaretinde 'para etmiyor' denilerek yere dökülen soğanlar Akşener ve kameralar ayrılınca geri toplanmıştı.




Yine haziran ayında Hatay'da yaşanan bir başka olayda esnaftan olumsuz yanıt alamayan Meral Akşener'in karşısına CHP gençlik kollarından genç esnaf gibi çıkartılıp olumsuz açıklamalar yaptırılmıştı.

İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından 'Çiftçilerimiz ayakkabı alacak kazancı elde edemiyor' notuyla paylaşılan fotoğrafta resmine yer verilen ve elinde delik ayakkabı tutan kişinin de; bir serası, bir arabası ve bir traktörü olduğu, serasında işçiler çalıştırdığı ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz ay da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'bölücü kebapçı' açıklamasının ardından, partisinin grup toplantısında kürsüye 'pideci' diyerek İbrahim Çetinkaya'yı çıkarmıştı. Çetinkaya'nın, CHP Gölbaşı Belediye Meclis üyesi adayı olduğu öğrenilmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat'ın Zile ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunduğu esnada hükümeti eleştiren ve çiftçi olduğunu söyleyen Göktuğ Senemoğlu'nun, İYİ Parti Zile İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Senemoğlu'nun oğlu olduğu belirlenmişti.
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