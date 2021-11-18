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AK Partili Ömer Çelik: Yunanistan zulmediyor dünya susuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi. Ve defalarca Türkiye’ye iftira attı. Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor.

AK Partili Ömer Çelik: Yunanistan zulmediyor dünya susuyor
Ekleme: 18.11.2021 - 15:56 Güncelleme: 18.11.2021 - 16:02 / Editör: Ozge Selin
AK Partili Ömer Çelik: Yunanistan zulmediyor dünya susuyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter üzerinden bir dizi açıklamada bulundu.

Çelik şunları paylaştı: Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi. Ve defalarca Türkiye'ye iftira attı. Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor.

Yunan güçlerinin sığınmacılara zulmü vahim boyutlara ulaştı. Cumhurbaşkanımız bu zülme karşı çıkarak, Yunanistan'ın yalanlarını her defasında çürüttü. Yunanistan sığınmacıların botlarını şişleyerek ölüme sürüklüyor ve insanlık suçu işliyor.

Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e basın toplantısında, 'Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?' diye sordu. Gazeteci bu olaydan sonra defalarca tehdit aldı. Yunanistan'ı terketmek zorunda kaldı.
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AK Partili Ömer Çelik: Yunanistan zulmediyor dünya susuyor
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