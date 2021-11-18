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AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, hayatını kaybetti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Acı haberi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, hayatını kaybetti
Ekleme: 18.11.2021 - 21:35 Güncelleme: 18.11.2021 - 21:41 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, hayatını kaybetti
AK Parti Milletvekili Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.' ifadelerini kullandı.


AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, hayatını kaybetti
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