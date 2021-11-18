AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, hayatını kaybetti

AK Parti Milletvekili Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.' ifadelerini kullandı.