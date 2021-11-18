Age Of Empires 2 Hileleri Nelerdir? Age Of Empires 2 Hileleri Nasıl Yapılır?
Age of Empires 2, Microsoft tarafından 1999 yılında piyasaya sürülen bir strateji oyunudur ve günümüzde hala popülerliğini korumaktadır. Oyunda hepsi Orta Çağ temelinde geliştirilmiş birçok medeniyet var. Oyunda hedefler güçlenmek, bir ordu oluşturmak ve savaşa katılmaktır. Ancak oyunda daha güçlü olmak istiyorsanız sağlam bir ekonomiye sahip olmanız gerekiyor. Bu koşulları sağlamak çok zordur. Age of Empires 2 Hile, oyunda zorlu görevleri tamamlamanıza ve daha güçlü olmanıza yardımcı olur. Peki Age Of Empires 2 Hileleri Nelerdir? Age Of Empires 2 Hileleri Nasıl Yapılır? İşte Age Of Empires 2 Hileleri...
Age of Empires ilk olarak 1999 yılında gerçek zamanlı bir strateji oyunu olarak piyasaya sürüldü. Bu oyunun 4 dönemi vardır: Karanlık Çağ, Feodal Çağ, Kale Çağı ve İmparatorluk Çağı. Sırasıyla bu dönemleri atlayarak güçlenmek ve bir ordu oluşturmak gerekiyor. Ancak oyunda ekonomik güç ve ordu kazanmak zor olabilir. Bu yüzden Age of Empires'da hile yapmak gerekiyor. Peki Age Of Empires 2 Hileleri Nelerdir? Age Of Empires 2 Hileleri Nasıl Yapılır? Sizler için Age Of Empires 2 Hilelerini bir araya getirdik.
Age Of Empires Harita Hileleri
marco : Haritayı komple görünür hale getirir. Haritada görünmeyen bütün bölgeleri açar ve yer üstü zenginlikler ile birlikte düşman köylerini görmenizi sağlar.
polo : Önceden gezilmiş bölgelerde bulunan karanlık sisi kaldırmaya yarar.
Age Of Empires Birim Hileleri
alpaca simulator : Alfred the Alpaca'yı çağırır. Çok yüksek bir zırh kapasitesine sahiptir ve çok güçlü ataklar yaparak düşmanı zayıflatır.
catzor : Sharkatzor'u çağırır.
to smithereens : Saboteur askerini çağırır.
how do you turn this on : AC Cobra adlı birimi çağırır. Çok yüksek menzilden mermiler atar.
i dont't exist : 1 adet Penguen çağırır. Bu penguen çok güçlüdür ve inanılmaz miktarlarda zırhlara sahiptir.
furious the monkey boy : Öfkeli maymun çocuğu çağırır. Bu sayede binaları daha kolay yıkabilirsiniz.
Age Of Empires Hileler
black death : Kendi köyünüz hariç oyundaki herkesi öldürür ve direkt olarak kazanmanızı sağlar.
!mute : Mesajları susturur.
!nomute : Mesajları geri açar.
torpedo <1-8> : 8 kişilik oyunlarda dahil işe yarayan bu özellik, torpedo kelimesinden sonra yazacağınız oyuncunun numarasını
belirtmenizin ardından işe yarar ve onu saf dışı bırakır.
resign : Geri çekilirsiniz ve oyundan çıkarsınız.
wimpywimpywimpy : Bütün birimlerinizi öldürür. Resign koduna çok benzer.
i r winner : Bu kod sayesinde otomatik olarak oyunu kazanırsınız.
aegis : Yaptığınız inşa, toplama, araştırma ve asker çıkarma işlemleriniz anında yapılır. Bu sayede hızlı bir şekilde gelişebilirsiniz.
Age Of Empires Kaynak Hileleri
robin hood : Altın miktarınıza 10.000 birim ekler.
lumberjack : Odun miktarınıza 10.000 birim ekler.
cheese steak jimmy's : Yemek miktarınıza 10.000 birim ekler.
rock on : Taş miktarınıza 10.000 birim ekler.
ninjalui : Bütün kaynaklarınızda 100.000 birim artış olur
ninjaconnor : Bütün kaynaklarınızda 100.000 birim artış olur. ninjalui ile aynıdır.
rowshep : Bütün kaynaklarınızda 100.000 birim artış olur. ninjalui ve ninjaconnor ile aynıdır.
Age Of Empires Hileleri Nasıl Yapılır?
Age Of Empires hileleri oyun açıkken kullanılabilir. Oyun sırasında ENTER tuşuna basın ve açılan panele istediğiniz hile kodunu yazdıktan sonra tekrar ENTER yapın.