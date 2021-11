Age of Empires 2, Microsoft tarafından 1999 yılında piyasaya sürülen bir strateji oyunudur ve günümüzde hala popülerliğini korumaktadır. Oyunda hepsi Orta Çağ temelinde geliştirilmiş birçok medeniyet var. Oyunda hedefler güçlenmek, bir ordu oluşturmak ve savaşa katılmaktır. Ancak oyunda daha güçlü olmak istiyorsanız sağlam bir ekonomiye sahip olmanız gerekiyor. Bu koşulları sağlamak çok zordur. Age of Empires 2 Hile, oyunda zorlu görevleri tamamlamanıza ve daha güçlü olmanıza yardımcı olur. Peki Age Of Empires 2 Hileleri Nelerdir? Age Of Empires 2 Hileleri Nasıl Yapılır? İşte Age Of Empires 2 Hileleri...