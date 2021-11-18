Acılı anne Beyhan Cengiz bu sözlerle duyurdu: Başak'ın en büyük isteği...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan İstanbul'da samuray kılıcı ile Can Göktuğ Boz tarafından katledilen mimar Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Önceki gün gerçekleşen taziye ziyaretiyle ilgili bilgi veren anne Beyhan ve baba Avni Cengiz Erdoğan ailesinin acılarını paylaştıklarını ve samimi olduklarını söyledi. Adalete olan inançlarının daha da arttığını dile getiren acılı aile adaletin yerine getirilmesini ve kadın cinayetlerinin son bulmasını bekliyor.SAMİMİYETLERİNİ YÜREKTEN HİSSETTİMErdoğan ailesine 'Başak'ı kendi evladınız yerine koyun' dediğini belirten gözü yaşlı anne Beyhan Cengiz, 'Cumhurbaşkanımız ve eşi konuya muvafık olarak geldi ve yanımızda oldular. Başkanımız değerli vaktini bizlerle geçirdi yanımızda oldu beni o kadar memnun etti ki, buraya şeref vermesi bile çok güzel. Acımı paylaşması da çok değerli.Gelmeleri çok iyi oldu acımı dindirmeye yardım ettiler benim yanımda ve samimi olduklarını ciğerden, yürekten hissettim. Adaletin yerine geleceğine inancımız daha çok arttı. Cumhurbaşkanımızdan hiçbir talebim olmadı çünkü o bir baba eşi bir anne yavrunuzun yerine koyun dedim. Ona göre adım atılsın ne diyebilirim ki her şey ortada zaten. Ben adalet istiyorum başka bir şey istemiyorum. Adalet konusunda başkanımızın yanımda olduğuna yüzde yüz eminim' dedi.EN AĞIR CEZAYI ALACAK DEDİCumhurbaşkanımız ve eşi Emine Hanım çok üzgün olduklarını belirtti. Emine hanım ve kızı Sümeyye Hanım benimle birlikte ağladı. Başkanımız konun takibinde olduğunu söyledi. 'Hiç merak etmeyin cezasını en ağır şekilde alacak. Kızınız çok masum suçsuz ve günahsızdı. Başak'ı kendi evladım yerine koydum' dedi. Hiçbir canlı böyle vahşice katledilmeyi hak etmiyor. Emek verdik yetiştirdik vatanına milletine hayırlı bir evlat olsun istedik böyle katledileceğini düşünmedik. Kızım evlenecekti, katledilen kadınlar için mücadele edecekti. Hiçbir anne benim ateşimle yanmasın' diye konuştu.BAŞKA BAŞAKLAR SOLMASINEvladı için acısını odaya kilitlediğini ve dimdik ayakta adaletin yerine gelmesini bekleyen anne sözlerini şöyle sürdürdü: 'Kadın cinayetleri yarayan bir kanaydı. O yoldan Başak yerine başka biri de geçebilirdi. Başak'ım gitti bizim şimdi mücadelemiz Türkiye için başka başaklar solmasın gitmedin diye sürecek.Giden gelmiyor biliyorum ama Başak bu konuda çok hassastı. Tüm kadın cinayetlerine tepki gösteren bir kızdı bitsin diye 'bir şeyler yapılmalı, güzel bir işe gireyim mücadelemi o zaman gör anne. Benim gibi düşünen çok insan var onları yanıma alacağım' derdi.Televizyonda görüp ağlardık ağlamamız onlara fayda etmez anne derdi. Başak bu dava için uğraşıyordu kızımın en büyük isteği kadın cinayetlerinin son bulmasıydı. Kendisi de hain bir cinayete kurban gitti. İnşallah kızımın ardından atılan adımlar bu cinayetleri durdurur. Başak'ım geride kalanlara fayda sağlasın. O mücadeleyi çok istiyordu kadın cinayetlerinin son bulmasına kızım vesile olsun.'İSMİ MEZUN OLDUĞU FAKÜLTEDE YAŞAYACAKBaba Avni Cengiz ise kızının mezun olduğu Karabük Mimarlık fakültesine Başak'ın isminin verilmesini talep etiklerini Başkan Erdoğan'ın bu talebi anında yerine getirdiğini söyledi. Baba Cengiz, 'Başak artık tüm Türkiye'nin evladı oldu. Bütün partililer, vali, kaymakam, vekiller ve belediye başkanları gelip acımızı paylaştı, Allah hepsinden razı olsun. Cumhurbaşkanımız ve adalet bakanımıza güveniyoruz. Bu kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz' ifadelerini kullandı.