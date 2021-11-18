ABD'den korkunç itiraf! Ve kâbus senaryosu açıklandı

Özellikle son yıllarda ülkeler arasında artan gerilim ve askeri yatırımların hızla artması uzmanları bir hayli endişelendiriyor. ABD'den gelen açıklama bu endişenin boyutunu gözler önüne serdi.Çin'in dünyadaki herhangi bir noktayı vuracak kabiliyete sahip hipersonik füzesi hakkında konuşan ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı General John Hyten'dan itiraf gibi açıklamalar geldi.KÂBUS SENARYOSUPekin'in bu alanda teknolojik olarak daha gelişmiş olduğunu kabul eden Genelkurmay Başkan Yardımcısı, Çin'in hipersonik uzay silahlarının ABD'ye sürpriz bir nükleer saldırı başlatmak için kullanılabileceğinin altını çizdi.ABD kamuoyu tarafından 'kâbus senaryosu' olarak anılan bu durum Hyten'ın CBS'ye verdiği mülakatta sarf ettiği sözler ile resmi ağızdan doğrulanmış oldu.İngiliz Financial Times gazetesinin deşifre ettiği hipersonik füze Çin hükümeti tarafından yalanlansa da bu açıklama inandırıcı bulunmamıştı.NÜKLEER KAPASİTEYE SAHİPPek çok kaynağa göre, Pekin, nükleer kapasiteye sahip füzenin fırlatmasını ağustos ayında yaptı.Uzay sınırından önceki alçak yörüngeye kadar çıkan füze, daha sonra Dünya’ya doğru düşüşe geçti ve yerdeki hedefini 32 kilometre ıskaladı.'3. DÜNYA SAVAŞI' UYARISIABD’li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın kaleme aldığı'2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitap, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmişti.HANGİ SİLAHLAR KULLANILACAK?Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.Stavridis ve Ackerman konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki tarafta 'düşman sistemleri'ni saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.Pek çok askeri uzman son yıllarda ülkelerin askeri harcamalarının hatırı sayılır düzeyde arttığının altını çiziyor.Global Firepower tarafından hazırlanan, rapor ise 2021'in en güçlü ordularını belirledi. Listede Türkiye de yer aldı.