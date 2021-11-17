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Yerli ve milli üretim silahlar Mehmetçiğin gücüne güç katıyor

TSK'nın Türkiye-İran sınır hattında kullandığı, Türkiye'de üretilen son teknolojik silah ve teçhizat, zorlu coğrafyada askerin hem güvenliğini hem hareket kabiliyetini artırıyor hem de alan taramasının hızlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Yerli ve milli üretim silahlar Mehmetçiğin gücüne güç katıyor
Ekleme: 17.11.2021 - 10:08 Güncelleme: 17.11.2021 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Yerli ve milli üretim silahlar Mehmetçiğin gücüne güç katıyor
Teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak yağmur, çamur, kar, kış demeden zor arazi ve iklim koşullarına rağmen Türkiye'nin İran sınırını koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları, mevzilerinde elleri tetikte gece gündüz vatan nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

İran sınırında görev yapan komandolar ile TSK'nın diğer birimlerinde görevli Mehmetçik, başta teröristler olmak üzere uyuşturucu, kaçak sigara, eşya, mazot geçişleri ile düzensiz göçmenlerin de yer aldığı her türlü izinsiz geçişlere engel oluyor.

Teröristleri bulup etkisiz hale getirmek maksadıyla keşif, gözetleme, pusu, dinleme ve istihbarata dayalı nokta operasyonları icra eden komandolar, yerli ve milli imkanlarla Türk mühendislerce geliştirilen silah ve teçhizatı görevlerinde aktif olarak kullanıyor.

Sınır kulelerinde, sorumluluk bölgelerini korumak için 7 gün 24 saat dürbünle gözetleme yapan Mehmetçik, ülkenin bölünmez bütünlüğü için kulaklarını komutanlarından gelecek emirden ayırmadan, 'Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım komutanım.' diyerek görevlerini icra ediyor. Verdikleri 'Hudut Tekmili' ile düşmana korku salan hudut kartalları, gözlerini sınır hattından bir an olsun ayırmıyor.



MAĞARA VE TÜNELLER YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZIYLA TESPİT EDİLİYOR

Sınır hattından Türkiye'ye mağara ve tünel gibi yollardan girmeye çalışan teröristler ve kaçakçılar gibi dış unsurlara karşı güvenlik duvarı boyunca sürekli tarama yapan Mehmetçik, burada da yazılımı ve donanımı tamamen yerli imkanlarla üretilen yer altı görüntüleme cihazını kullanıyor.

Vatan nöbetinde teknolojinin imkanlarından en geniş şekilde yararlanan Mehmetçik, bu cihazın yanı sıra termal ve manyetik sensörler sayesinde olası mağara ve tünelleri tespit edebiliyor.

'Hudut Kartalları'nın sınır hattındaki en büyük destekçilerinden yerli zırhlı personel taşıyıcı 'Vuran' ve 'Kirpi 2' Mehmetçiğin bölgede emniyetli ve süratli şekilde devriye atmasına büyük kolaylık sağlıyor.

Zırhlı araçlarda bulunan ve ASELSAN tarafından üretilen yüksek teknolojiye sahip silah sistemleri ve termal kameralar da sınır hattında etkin şekilde kullanılıyor.



'GÖZCÜ' MEHMETÇİĞİN EMRİNDE

TSK'nın gözü ve kulağı olan milli üretim insansız hava aracı 'Gözcü' de Ağrı ve Iğdır'ın İran sırında, alan taramasının emniyetli ve hızlı şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor.

İnsansız hava aracı, keşif ve gözlemin yanı sıra otonom uçuşuyla taşıdığı mühimmatı hedefe gönderip belirlenen bir mesafede patlatma özelliğine de sahip. Milli İHA Gözcü, Türkiye'nin İran sınırında teröristler ve kaçakçılara göz açtırmıyor.



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