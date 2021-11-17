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Vekili şehidin kız kardeşine küfreden Akşener: Başak Cengiz'i katleden caninin cesareti kadına hakaretten

Vekili İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kameralar önünde şehidin kız kardeşine yönelik ettiği küfre sahip çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başak Cengiz'i vahşice öldüren katil Can Göktuğ Boz için "Bu ülkede kadını aşağılayan onu hor gören ona her türlü hakareti yapan zihniyetten cesaret almıştır" dedi.

Vekili şehidin kız kardeşine küfreden Akşener: Başak Cengiz'i katleden caninin cesareti kadına hakaretten
Ekleme: 17.11.2021 - 12:14 Güncelleme: 17.11.2021 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
Vekili şehidin kız kardeşine küfreden Akşener: Başak Cengiz'i katleden caninin cesareti kadına hakaretten
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, mimar Başak Cengiz'in sokak ortasında Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice öldürülmesi Türkiye'yi derinden sarsmıştı.

"HAKARETTEN CESARET ALIYORLAR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, katil Boz için "Başak Cengiz'i katleden cani bu ülkede kadını aşağılayan onu hor gören ona her türlü hakareti yapan zihniyetten cesaret almıştır" ifadelerini kullandı.

TÜRKKAN'A SAHİP ÇIKMIŞTI

Akşener, şehit yakınına küfreden (Bacını s...) eski vekili Lütfü Tükkan'a sahip çıkmıştı. Yaşanan olayın AK Parti'nin planlı bir provokasyonu olduğunu iddia eden Akşener, "Lütfü Bey bir hata yaptı. Ancak olgunluk gösterdi. Karşısındaki gahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi" diyerek Türkkan'ın ahlaksızlığını hafifletmeye çalışmıştı.

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