Süleyman Soylu'dan Düzce'deki deprem hakkında açıklama

Düzce’de yaşanan depremin ardından ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurDüzce’de yaşanan depremin ardından ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyuruluraat 15.40'ta Düzce merkezli 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem çevre illerden de hissedildi.Deprem sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.Herhangi bir olumsuz durum olmadığını ileten Soylu, saha taramasının devam ettiğini söyledi.Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun. Düzce’de yaşanan depremin ardından ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.