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Şırnak merkezli 4 ilde PKK'nın finans kaynaklarına flaş operasyon: 35 gözaltı.

Şırnak merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla, terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladıkları ileri sürülen 35 şüpheli gözaltına alındı..

Şırnak merkezli 4 ilde PKK'nın finans kaynaklarına flaş operasyon: 35 gözaltı.
Ekleme: 17.11.2021 - 21:29 Güncelleme: 17.11.2021 - 21:41 / Editör: Ozge Selin
Şırnak merkezli 4 ilde PKK'nın finans kaynaklarına flaş operasyon: 35 gözaltı.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya finansman desteği sağladıkları iddia edilen 38 zanlının yakalanmasına yönelik Şırnak, Antalya, Adana ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 398 tabanca mühimmatı, 4 av tüfeği, 66 av tüfeği mühimmatı, 245 bin 900 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor..
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