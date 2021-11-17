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Sağanak yağış ve buzlanma geliyor! Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak? .

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve sis gibi doğa olaylarının çoğu ilde yaşanacağı ifade edildi. Ayrıca açıklamada sağanak yağışın başlayacağı güne de yer verildi. Peki sağanak yağış ne zaman başlıyor? Yağmur ne zaman bitecek? İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak? .

Ekleme: 17.11.2021 - 19:23 Güncelleme: 17.11.2021 - 19:43 / Editör: Ozge Selin
Sağanak yağış ve buzlanma geliyor! Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak? .
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği belirtilirken özellikle cuma günü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. 5 günlük hava durumu raporunda ise doğu illerinde yoğun sis ve buzlanmanın beklendiği de belirtildi.

DOĞU ANADOLU'DA BUZLANMA ETKİLİ OLACAK

Doğu Anadolu Bölgesinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görülecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görülecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

'PUS VE SİS UYARISI'

Bölgede gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı; Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 8, Erzurum ve Ağrı'da 5, Erzincan'da 2, Bayburt'ta 4 derece olarak kaydedildi.

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