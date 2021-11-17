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Beyaz Gazete
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Pfizer, koronavirüs ilacının kullanım onayı için FDA'ya başvurdu

Pfizer, koronaya karşı geliştirdiği, yüzde 89 etkili olduğunu açıkladığı, ağızdan alınan ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için FDA'ya başvuruda bulundu.

Ekleme: 17.11.2021 - 10:45 Güncelleme: 17.11.2021 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
Pfizer, koronavirüs ilacının kullanım onayı için FDA'ya başvurduABD'li ilaç firması Pfizer, koronavirüse karşı ağızdan alınan ilaç geliştirdi.

Pfizer'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı geliştirilen ilaç, FDA'dan onay alması halinde 'Paxlovid' adıyla birkaç hafta içinde satışa sunulacak.

AŞI YAPTIRMAMIŞ KİŞİLERİN TEDAVİSİ İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Pfizer, ağızdan alınan Kovid-19 ilacının şu aşamada sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için başvuruda bulundu.

YÜZDE 89 ETKİLİ

ABD'li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.

'MERCK' İNGİLTERE'DEN ONAY ALMIŞTI

ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.

İngiltere, Merck'in ürettiği 'Molnupiravir' isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.

Merck, Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.
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