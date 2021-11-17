Pensilvanya'da kaos: FETÖ elebaşı Gülen öldü mü? Zehirlenme ve intihar iddiaları...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.15 Temmuz hain darbe girişimi emrini veren elebaşı Gülen'in özel sekreteri CevdetTürkyolu'nun bir adamı tarafından zehirlendiği ve olayın üstünü örtmek için toplananörgütün mollaları istişare heyetinin saatlerdir açıklama yapmak için beklediği öğrenildi.PENSILVANYA SAYLORSBURG'DAKİ KAMPTA TOPLANDILARİddiaları sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından paniğe kapılan FETÖ'cülerPensilvanya Saylorsburg'daki kampta toplandı. Zehirlenme olayından haberi olmayanhainler büyük şok yaşadı.DOĞRU OLMADIĞINI AÇIKLAYACAKLARDIGelen bilgilere göre saatlerdir hiçbir açıklama yapmayan örgütün mollaları istişare heyeti vetayin heyetinin bu bilgilerin doğru olmadığına dair bir karşı açıklama yapmayı planlıyorlardı.OLAY DUYULUNCA FETÖ'CÜLER ŞAŞIRDIZaman kazanabilmek için zehirlenme ve intihar gibi olayları reddetmeyi planlayan örgütüyeleri olayın duyulmasının ardından ne yapacaklarını şaşırmış durumda.HER ŞEY NET DOĞRUDün akşam saat 19:30 dan itibaren Cevdet Türkyolu'nun adamının Fetullah Gülen'izehirlediğini ve Türkyolu'nun evinde birinin intihar ettiğini, intihar edenin olanlarıhazmedemeyen Türkyolu mu yoksa Gülen'i zehirleyene zarar verip intihar süsümüverdiklerinin belli olmadığını yazan sosyal medya kullanıcısı anlattıklarını FETÖ'cülerinhttps://herkul.org'da 2019 yılındaki bir videosunun 3 dakika 41 saniyesini yayınlaması sonrasıdaha da netleştiğini duyurdu. Elebaşı Gülen'in videonun sonunda, 'Başınıza gelen herşeyden dolayı onu şükürle karşılarsanız şayet bir adım daha o miraçta onu doğruyaklaşmış olursunuz.' ifadelerini kullandığı görüldüELEBAŞI GÜLEN ÖLDÜ MÜ?Elebaşı Gülen'in zehirlenme vakası sonrası ölüp ölmediği henüz bilinmezken FETÖ'cülerinpanik halinde Saylorsburg''daki çiftliğe geçtikleri öğrenildi.TERÖR ÖRGÜTÜNDE SAVAŞ BAŞLAYACAKÇiftlikte toplanan örgüt üyelerinin açıklama yapmamasının bir sebebinin de örgüt içi savaşınkızışacağı ve parçalanmanın daha da derinleşeceği iddia edildi. Elebaşı Gülen'e muhaliflerdenses yükseldiği bildirildi.TÜRKYOLU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE HAREKETLENMEGelen son haberlere göre, Salysburg'daki Cevdet Türkyolu'nun evinin önünde hareketlenmeyaşandığı ve bir pickupın arkasına kasa (karavan vari kasa) takıp getirdikleri görüldü.BİR KİŞİYİ TEDAVİYE GÖTÜRDÜLEREvden kimi alıp tedaviye götürdükleri bilinmezken FETÖ'cülerden hala bir açıklama gelmedi.Öte yandan Fuat Avni hesabını yöneten FETÖ'cü Said Sefa'nın attığı tweetlerde ölümdenbahsettiği görüldü. Sefa'nın attığı bir tweette,'Sustumöldüler çocuklarsonbaharın hazin kırbaçıyladökülen yapraklar gibimezar oldu onlarakıyısında azgın bir nefret birikmiş nehrin dibivesöndüdemir araçların altındason gülüşlerirüyama dahi girmedisahipsiz feryatlarsustum sustum sustumsessiz sessiz ölene kadar' ifadelerini kullandığı görüldü