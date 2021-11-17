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Pensilvanya'da kaos: FETÖ elebaşı Gülen öldü mü? Zehirlenme ve intihar iddiaları...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi emrini veren elebaşı Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu’nun bir adamı tarafından zehirlendiği ve olayın üstünü örtmek için toplanan örgütün mollaları istişare heyetinin saatlerdir açıklama yapmak için beklediği öğrenildi

Pensilvanya'da kaos: FETÖ elebaşı Gülen öldü mü? Zehirlenme ve intihar iddiaları...
Ekleme: 17.11.2021 - 11:23 Güncelleme: 17.11.2021 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
Pensilvanya'da kaos: FETÖ elebaşı Gülen öldü mü? Zehirlenme ve intihar iddiaları...
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

15 Temmuz hain darbe girişimi emrini veren elebaşı Gülen'in özel sekreteri Cevdet
Türkyolu'nun bir adamı tarafından zehirlendiği ve olayın üstünü örtmek için toplanan
örgütün mollaları istişare heyetinin saatlerdir açıklama yapmak için beklediği öğrenildi.

PENSILVANYA SAYLORSBURG'DAKİ KAMPTA TOPLANDILAR

İddiaları sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından paniğe kapılan FETÖ'cüler
Pensilvanya Saylorsburg'daki kampta toplandı. Zehirlenme olayından haberi olmayan
hainler büyük şok yaşadı.

DOĞRU OLMADIĞINI AÇIKLAYACAKLARDI

Gelen bilgilere göre saatlerdir hiçbir açıklama yapmayan örgütün mollaları istişare heyeti ve
tayin heyetinin bu bilgilerin doğru olmadığına dair bir karşı açıklama yapmayı planlıyorlardı.

OLAY DUYULUNCA FETÖ'CÜLER ŞAŞIRDI

Zaman kazanabilmek için zehirlenme ve intihar gibi olayları reddetmeyi planlayan örgüt
üyeleri olayın duyulmasının ardından ne yapacaklarını şaşırmış durumda.

HER ŞEY NET DOĞRU

Dün akşam saat 19:30 dan itibaren Cevdet Türkyolu'nun adamının Fetullah Gülen'i
zehirlediğini ve Türkyolu'nun evinde birinin intihar ettiğini, intihar edenin olanları
hazmedemeyen Türkyolu mu yoksa Gülen'i zehirleyene zarar verip intihar süsümü
verdiklerinin belli olmadığını yazan sosyal medya kullanıcısı anlattıklarını FETÖ'cülerin
https://herkul.org'da 2019 yılındaki bir videosunun 3 dakika 41 saniyesini yayınlaması sonrası
daha da netleştiğini duyurdu. Elebaşı Gülen'in videonun sonunda, 'Başınıza gelen her
şeyden dolayı onu şükürle karşılarsanız şayet bir adım daha o miraçta onu doğru
yaklaşmış olursunuz.' ifadelerini kullandığı görüldü

ELEBAŞI GÜLEN ÖLDÜ MÜ?
Elebaşı Gülen'in zehirlenme vakası sonrası ölüp ölmediği henüz bilinmezken FETÖ'cülerin
panik halinde Saylorsburg''daki çiftliğe geçtikleri öğrenildi.


TERÖR ÖRGÜTÜNDE SAVAŞ BAŞLAYACAK

Çiftlikte toplanan örgüt üyelerinin açıklama yapmamasının bir sebebinin de örgüt içi savaşın
kızışacağı ve parçalanmanın daha da derinleşeceği iddia edildi. Elebaşı Gülen'e muhaliflerden
ses yükseldiği bildirildi.

TÜRKYOLU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE HAREKETLENME

Gelen son haberlere göre, Salysburg'daki Cevdet Türkyolu'nun evinin önünde hareketlenme
yaşandığı ve bir pickupın arkasına kasa (karavan vari kasa) takıp getirdikleri görüldü.

BİR KİŞİYİ TEDAVİYE GÖTÜRDÜLER

Evden kimi alıp tedaviye götürdükleri bilinmezken FETÖ'cülerden hala bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Fuat Avni hesabını yöneten FETÖ'cü Said Sefa'nın attığı tweetlerde ölümden
bahsettiği görüldü. Sefa'nın attığı bir tweette,

'Sustum
öldüler çocuklar
sonbaharın hazin kırbaçıyla
dökülen yapraklar gibi
mezar oldu onlara
kıyısında azgın bir nefret birikmiş nehrin dibi
ve
söndü
demir araçların altında
son gülüşleri
rüyama dahi girmedi
sahipsiz feryatlar
sustum sustum sustum
sessiz sessiz ölene kadar' ifadelerini kullandığı görüldü
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