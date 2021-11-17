Okul bahçesinde çalınan 'Bilmem mi?' şarkısı öğrencilere büyük heyecan yaşattı: Bakanlıktan güzel haber geldi

İstanbul Küçükçekmece'deki bir okulda şarkıcı Sefo'ya ait 'Bilmem mi?' şarkısı hoparlörden verilince bahçede olan öğrenciler popüler şarkının çalınmasıyla büyük bir coşku yaşadı. Kalabalık öğrenci grubunun hep bir ağızdan şarkıya eşlik ettiği o anlar ise sosyal medyada viral oldu. Okulda konser vermek isteyen Sefo'nun talebine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeşil ışık geldi.

Küçükçekmece'de bir okulun teneffüs saatinde okul yönetimi tarafından çalınan, son günlerin trend şarkısı 'Bilmem mi' minikleri adeta coşturdu. Teneffüse çıkan çocukların haykırırcasına hep bir ağızdan söylediği şarkı sosyal medyada defalarca paylaşıldı.Yüzlerce öğrenci okul bahçesinde hep bir ağızdan şarkıyı söylediTenefüs saatinde okul bahçesinde bulunan yüzlerce öğrenci okul bahçesinde hep bir ağızdan 'Bilmem mi, zor günlerimde hep sen yanımda vardın' dedi. Sefo'nun da o anları Twitter'da paylaşması ile görüntüler viral oldu.İstanbul Küçükçekmece'deki bir okulda şarkıcı Sefo'ya ait 'Bilmem mi?' şarkısı hoparlörden verilince bahçede olan öğrenciler popüler şarkının çalınmasıyla büyük bir coşku yaşadı. Kalabalık öğrenci grubunun hep bir ağızdan şarkıya eşlik ettiği o anlar ise sosyal medyada viral oldu. Okulda konser vermek isteyen Sefo'nun talebine MEB'den yeşil ışık geldi.MEB'DEN YEŞİL IŞIKRapçi Sefo viral olan görüntülerin ardından bir tweet daha atarak o okulda konser vermek istediğini dile getirdi.Çok gecikmeden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den olumlu yanıt geldi. Sefo, bu haberi sosyal medya hesabından 'Güzel haber geldi, herkese teşekkürler' diye paylaştı.