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Beyaz Gazete
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New York Times'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla algı

İlgisiz olumsuz bir haberde dahi Türkiye’den görsellere yer veren uluslararası medya kuruluşları yine benzer bir girişimde bulundu. Amerikan New York Times gazetesi, İsveçli bir kuruluş tarafından yayımlanan demokrasi raporunu analiz ettiği haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki fotoğrafını kullanarak algı oluşturmaya çalıştı.

New York Times'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla algı
Ekleme: 17.11.2021 - 11:13 Güncelleme: 17.11.2021 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
New York Times'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla algı
İsveç merkezli düşünce kuruluşu V-Dem, ‘2021 Demokrasi Raporu’nu yayınladı. "ABD'nin müttefiklerinde demokrasinin, ABD'yle müttefik olmayan ülkelere göre daha fazla gerilediği"ne yönelik rapor, Amerikan New York Times gazetesinde analiz haber olarak kendine yer buldu.


Ancak New York Times, haber fotoğrafında, ismi geçen birçok ülkeye rağmen Türkiye’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmine yer verdi.


Gazete, Erdoğan’ın 2019’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşma yapmak üzere kürsüye doğru yürüdüğü esnada çekilen kareyi kullanarak algı oluşturmaya çalıştı.

New York Times gazetesi, daha önce de ABD’nin koronavirüse karşı aldığı uçuş yasağını Türkiye’nin fotoğrafını kullanarak servis etmişti.

TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLÜYORLAR
Uluslararası medya kuruluşları, Türkiye'yi ilgilendirmeyen olumsuz haberlerinde dahi Türkiye'den görsellere sık sık yer veriyor.


Reuters'in Türkiye'deki normalleşme ve Avrupa devletlerindeki normalleşme haberlerinde kullandığı görseller.
Fotoğraf seçimleriyle de algı oluşturmaya çalışıyor. Avrupa ülkeleriyle ilgili bir haberde 'normal' fotoğrafları tercih ederlerken, Türkiye'den haberlerinde ise olumsuz bir intiba bırakacak görselleri kullanıyorlar.
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