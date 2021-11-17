MSB duyurdu! Türkiye ile ABD arasındaki kritik toplantı sonrası ilk açıklama

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile ABD Savunma Bakanlıkları arasında yapılan toplantıya ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.' ifadeleri kullanıldı.İşte Bakanlıktan yapılan açıklamadan öne çıkanlarTürkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı Vaşington/ABD'de icra edildi. Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetlerarasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.Müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalındı.