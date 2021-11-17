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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde fırsat eşitliği için 2022 yılında 3 hedef belirlediklerini söyledi. Yüz yüze eğitimin başladığı 6 Eylül'den bu yana her fırsatta okulların açık kalacağını dile getiren Bakan Özer, "Okullar 22 Kasım'da sıfır vakayla eğitime başlayacak, karantinada sınıf kalmayacak" dedi.

Ekleme: 17.11.2021 - 12:04 Güncelleme: 17.11.2021 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması!Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. MEB milyonlarca öğrenci için harekete geçti. Yüz yüze eğitim süreci ile ilgili yeni gelişmeler kamuoyu ile paylaşıldı. Eğitim editörleriyle buluşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer önemli açıklamalarda bulundu: Eğitimde ‘Yine mi değişti’ devri bende olmayacak. İnsanları tedirgin edecek adımlar atılmayacak.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer “İnsanları tedirgin edecek adımlar atılmayacak” vurgusu yaparak eğitimde birçok kritik konuda önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul’da eğitim editörleri ile bir araya gelen Bakan Özer ‘Eğitim yine mi değişti dedirtmeyecek’ bir dönemin başladığını ifade etti. “Sözlerle değil yapılan işlerle gündem olacağız” ifadelerini kullanan Özer’in açıklamaları özetle şöyle:

4 temel konu üzerinde yoğunlaşacağım. Okul öncesine yatırım, imkân farklılıklarını kaldırmak, öğretmen eğitimi ve meslek lisesi... Eğer bunları çözersek sıkıntılar büyük oranda ortadan kalkar.

OKULLAR SIFIR VAKAYLA AÇILACAK

Yüz yüze eğitimin başladığı 6 Eylül'den bu yana her fırsatta okulların açık kalacağını söyleyen Bakan Özer, bu mesajını bir kez daha yineledi. Ara tatilin hemen öncesinde Kovid-19 vakaları nedeniyle 521 sınıfın karantinada olduğunu söyleyen Bakan Özer, "Onların da ara tatil sonuna kadar zaten karantina süreleri tamamlanmış olacak. Okullar 22 Kasım'da sıfır vakayla eğitime başlayacak, karantinada sınıf kalmayacak" dedi..

ÖNCELİĞİMİZ YÜZ YÜZE EĞİTİMİ SÜRDÜRMEK

Eğitimde ‘yine mi’ devri benim görev süresimde olmayacak. ‘Yine mi LGS değişti, yine mi şu değişti’ diye toplumda var olan algıyı kırmak istiyoruz. Önemli olan eğitimdeki kalite. Amacım mevcut hizmetleri gözlemleyip geliştirmek, eksikliklerimizi gidermek.

Şu an önceliğimiz yüz yüze eğitimi sürdürmek. Birçok konu var onları yavaş yavaş devreye sokuyoruz. Etkinlikler mesele şu an okullarda yapılamıyor, kontrollü gidiyoruz. Bu konuda bir esneme düşünüyoruz.

‘Okulları en çok kapalı tutulan ülke Türkiye’ diyerek eleştiren de ‘okullar neden kapanmıyor’ diyen de aynı kesim. Daha ne yapalım! Okullar açık kalacak. Bu konuda netiz.

DESTEKLEYİCİ KURSLAR YOLDA

Korona sürecinde bütün kademelerde öğrenme kayıpları yaşadık. Bir nesli kaybetme durumu vardı olay öyle basit değil. Şimdi bunları telafi edecek adımları hızla devreye sokuyoruz. Ara tatilden sonra da 6. ve 10. sınıflara destekleyici kurslar geliyor. Okula dönüşte ilkokul 3. sınıfa giden kızım bir sıkıntı yaşamadı ama lise 1’e geçen oğlum zorlandı. O yaş aralığı gitmek istemiyordu. Ev çok konforlu bir ortam oldu onlar için. Öyle zannediyorlardı. Şimdi okul kapanmasın diyorlar. Çünkü okul onların hayatlarının merkezi. Okulların sadece öğrenme yerleri olmadığını herkes gördü.

Mesleki eğitimde asıl yapmak istediğimiz şey, sektör temsilcilerini sürece dahil etmek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladığımız protokolle turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayarak istihdama katkı sağlanacak. Şimdi otellere, Mesleki Eğitim Merkezi kuruyoruz, yabancı dilde eğitim de vereceğiz.


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