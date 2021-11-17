Meral Akşener'den Lütfü Türkkan'a sessiz kal talimatı

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, şehit ağabeyine 'Senin bacını s...' şeklinde ettiği küfür nedeniyle yapılan tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.Türkiye genelinde büyük bir kesim tarafından tepkiyle karşılaşan İyi Partili Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talimatıyla sessizliğe geçti.Gazetecilerin ısrarlarına rağmen açıklama yapmayan Lütfü Türkkan, uzun zamandır aktif olarak kullandığı Twitter hesabından da uzak kaldı.Skandal olayın yaşandığı gün Twitter'da kendisine sahip çıkan kullanıcıların tweet'lerini beğenen Lütfü Türkkan, artık Twitter hesabına da girmiyor.'SESSİZ KAL GERİ DÖNECEKSİN'Meral Akşener'in, yaşanan olayın unutulması için bir süre Lütfü Türkkan'a sessiz kalma talimatı verdiği öğrenildi.Türkkan'ın, yakın zamanda yeniden Meral Akşener'in yanında görülmesi bekleniyor.Bilindiği üzere Meral Akşener, şehit ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıkmış ve şehit ağabeyine 'ahlaksız, yavş.k' demişti.