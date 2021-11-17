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Konuğu otoyolları köprüleri övünce Fatih Altaylı köpürdü

Türkiye'nin başarılarını her zaman üst perdeden eleştiren gazeteci Fatih Altaylı, Prof. Mustafa Ilıcalı'nın köprü ve otoyollarıyla ilgili sözlerini duyunca yine rengini belli etti. Köprü ve otoyollarını öven Ilıcalı'nın sözlerinden rahatsız olan Altaylı, konuyu başka yere çekerek "Hocam en çok siz konuştunuz. Cümleme izin verirmisiniz diyerek kendinizi acındırmayın ne olur" dedi.

Konuğu otoyolları köprüleri övünce Fatih Altaylı köpürdü
Ekleme: 17.11.2021 - 10:10 Güncelleme: 17.11.2021 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Konuğu otoyolları köprüleri övünce Fatih Altaylı köpürdü
Habertürk TV'de 'de yayınlanan Fatih Altaylı'nın moderatörlüğündeki Teke Tek programının bu akşamki konukları Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı oldu.

YAP-İŞLET-DEVRET'İ BEĞENMİYOR

Yap-işlet-devret projelerinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğinin tartışıldığı programda, Fatih Altaylı ile Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı arasında gergin anlar yaşandı.

KÖPRÜLER AYARINI BOZDU

Konuşmak için söz isteyen Mustafa Ilıcalı'ya sinirlenen Fatih Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

'Hocam en çok siz konuştunuz. Cümleme izin verirmisiniz diyerek kendinizi acındırmayın ne olur, Allah aşkına ya. Yani öyle bir hale getiriyorsunuz ki işi, ben şöyle zannediyorum 'Ya ben Mustafa Hoca'ya haksızlık mı ediyorum' ya da bizi dinleyenler 'Ya bunlar o adamı ketenpereyi mi getiriyor' diye düşünüyor.'

NEZAKETEN SORUYORMUŞ

Mustafa Ilıcalı, Altaylı'ya 'Nezaketen soruyorum, o zaman size saygısızlık yapmış olurum' yanıtını verdi.
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