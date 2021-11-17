Kemal Kılıçdaroğlu 'Helalleşme' çıkışı ile en çok FETÖ'cüleri sevindirdi

Türkiye'de tehdit ve negatif siyaset dilinden vazgeçmeyen Kemal Kılıçdaroğlu konu FETÖ'cü hainlere gelince 'umut kaynağı' oldu. Kutuplaşma ve ayrıştırma siyaseti ile Türk siyasetini olumsuz olarak yönlendirmeye çabalayan Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü hainlere adeta göz kırparak; "Mahkemelerle süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına tepki gelirken, FETÖ'cüler ise sevince kapıldı.Firari FETÖ'cü hainler sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile Kılıçdaroğlu'na destek çıkarak, kamuoyu oluşturma çabasına girişti.Her fırsatta Türkiye'ye yönelik kara propagandaları ile bilinen firari FETÖ'cü Emre Uslu, Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme' açıklamalarını Twitter hesabından paylaşarak 'YETMEZ AMA EVET' dedi.FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav da, 'Helalleşme' çıkışına sevinerek 'Kılıçdaroğlu başarabilecek mi?' temennisini paylaştı."SÖYLEDİKLERİ BİR DEVRİM"Firari hainlerden İhsan Yılmaz da, "Yeni Türkiye'nin kurucu lideri olacak gibi Kılıçdaroğlu. Söylediklerinin icraatsız lafı bile devrim" dedi.FETÖ'nün algı operasyonları için oluşturduğu 'Fuat Avni' hesabını yönetenlerden biri olan Aydoğan Vatandaş da, söz konusu bir haberi paylaşarak 'Helalleşme'ye destek çıktı"KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI TARİHİ"Türkiye'yi karıştırmak için Youtube üzerinden yaptığı yayınlar ile bilinen FETÖ'cü Said Sefa ise, "Adına helalleşme demeyelim başka bir şey diyelim" diyenler de var "helalleşme şu tarihten başlasın şunları şunları kapsasın" diyen de. Haklı olabilirler; ama CHP genel başkanının açıklamaları tarihi mahiyettedir ve böylesi bir Türkiye'de bu açıklamalar son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.