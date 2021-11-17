  • USD: 10,17 - 10,19
  • EURO: 11,56 - 11,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu 'Helalleşme' çıkışı ile en çok FETÖ'cüleri sevindirdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu son dönemdeki 'helalleşme' çıkışı ile FETÖ'cü hainlere bir kez daha göz kırpıyor. Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamalarına toplumun birçok kesiminden tepki gelirken, firari FETÖ'cü hainler ise sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajlarda söz konusu skandal açıklamaları 'tarihi ve umut verici' olarak nitelendiriyor.

Kemal Kılıçdaroğlu 'Helalleşme' çıkışı ile en çok FETÖ'cüleri sevindirdi
Ekleme: 17.11.2021 - 12:06 Güncelleme: 17.11.2021 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu 'Helalleşme' çıkışı ile en çok FETÖ'cüleri sevindirdi
Türkiye'de tehdit ve negatif siyaset dilinden vazgeçmeyen Kemal Kılıçdaroğlu konu FETÖ'cü hainlere gelince 'umut kaynağı' oldu. Kutuplaşma ve ayrıştırma siyaseti ile Türk siyasetini olumsuz olarak yönlendirmeye çabalayan Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü hainlere adeta göz kırparak; "Mahkemelerle süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına tepki gelirken, FETÖ'cüler ise sevince kapıldı.

Firari FETÖ'cü hainler sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile Kılıçdaroğlu'na destek çıkarak, kamuoyu oluşturma çabasına girişti.

Her fırsatta Türkiye'ye yönelik kara propagandaları ile bilinen firari FETÖ'cü Emre Uslu, Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme' açıklamalarını Twitter hesabından paylaşarak 'YETMEZ AMA EVET' dedi.

FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav da, 'Helalleşme' çıkışına sevinerek 'Kılıçdaroğlu başarabilecek mi?' temennisini paylaştı.

"SÖYLEDİKLERİ BİR DEVRİM"

Firari hainlerden İhsan Yılmaz da, "Yeni Türkiye'nin kurucu lideri olacak gibi Kılıçdaroğlu. Söylediklerinin icraatsız lafı bile devrim" dedi.

FETÖ'nün algı operasyonları için oluşturduğu 'Fuat Avni' hesabını yönetenlerden biri olan Aydoğan Vatandaş da, söz konusu bir haberi paylaşarak 'Helalleşme'ye destek çıktı


"KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI TARİHİ"

Türkiye'yi karıştırmak için Youtube üzerinden yaptığı yayınlar ile bilinen FETÖ'cü Said Sefa ise, "Adına helalleşme demeyelim başka bir şey diyelim" diyenler de var "helalleşme şu tarihten başlasın şunları şunları kapsasın" diyen de. Haklı olabilirler; ama CHP genel başkanının açıklamaları tarihi mahiyettedir ve böylesi bir Türkiye'de bu açıklamalar son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki: Türkiye'yi hedef almaktadır
Başak Cengiz'i öldüren samuray kılıçlı saldırganın annesi: İstifa ediyorum
Vekili şehidin kız kardeşine küfreden Akşener: Başak Cengiz'i katleden caninin cesareti kadına hakaretten
Kemal Kılıçdaroğlu 'Helalleşme' çıkışı ile en çok FETÖ'cüleri sevindirdi
Pensilvanya'da kaos: FETÖ elebaşı Gülen öldü mü? Zehirlenme ve intihar iddiaları...
New York Times'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla algı
Türkiye ekonomisi 2021 yılı ikinci çeyrekte yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kaydetti
Ermenistan sınırında çatışma! 7 Azerbaycan askeri şehit oldu
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İstanbulkart'ı olan da mağdur olmayan da mağdur!
Meral Akşener'den Lütfü Türkkan'a sessiz kal talimatı
Konuğu otoyolları köprüleri övünce Fatih Altaylı köpürdü
Yerli ve milli üretim silahlar Mehmetçiğin gücüne güç katıyor
MSB duyurdu! Türkiye ile ABD arasındaki kritik toplantı sonrası ilk açıklama
Kılıçdaroğlu'nun listesinde 15 Temmuz’un hain darbecileri var
İBBde çay dayağı! Çayı geç demleyen çaycıyı dövdüler!
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam!
Hem küfürbaz hem dolandırıcı! Türkkan'ın Korkmaz Yiğit'i dolandırdığı ortaya çıktı!
Açık cezaevlerinden evlerine gönderilen hükümlülerle ilgili önemli karar: Az cezası kalan dönmeyecek
Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor: Resmi gazetede yayınlandı

Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor: Resmi gazetede yayınlandı

Hava kirliliği normal seviyenin 10 katına çıktı: Karantina çağrısı yapıldı

Hava kirliliği normal seviyenin 10 katına çıktı: Karantina çağrısı yapıldı

WhatsApp'ta yeni dolandırıcılık yöntemi: Yakın arkadaşlar

WhatsApp'ta yeni dolandırıcılık yöntemi: Yakın arkadaşlar

Çin çıldırdı! Koruyucu kıyafetlerle evi bastılar, dünya bu kaydı konuşuyor

Çin çıldırdı! Koruyucu kıyafetlerle evi bastılar, dünya bu kaydı konuşuyor

Pfizer anlaşmayı imzaladı: Koronavirüs ilacında son gelişme

Pfizer anlaşmayı imzaladı: Koronavirüs ilacında son gelişme

Ferdi Özbeğen’in yeğeni öldürüldü! Korkunç cinayeti eşi anlattı!

Ferdi Özbeğen’in yeğeni öldürüldü! Korkunç cinayeti eşi anlattı!