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Kastamonu’da esrarengiz yangınların sebebi belli oldu

Esrarengiz bir şekilde 16 gün içerisinde 17 kez yanan evdeki yangının, evde yaşayan aile üyelerinden biri tarafından çıkartıldığı ortaya çıktı.

Ekleme: 17.11.2021 - 17:24 Güncelleme: 17.11.2021 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
Kastamonu’da esrarengiz yangınların sebebi belli olduKastamonu’nun merkez ilçesine bağlı Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı Ailesi'nin yaşadığı ev, 1 haftada 6 kez yandı.

Merak konusu olan ev, 16 gün içerisinde üst üste 17 kez alev aldı. Küçük çapta çıkan yangınlara ise aile kendi imkanlarıyla müdahale etti.

Yangınlar sebebiyle korku yaşadıklarını ifade eden Dadaylı Ailesi, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı.

AHIR VE SAMANLIK DA YANDI

Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazıları da çıkan yangınlarda zarar gördü.

Evin dışında aileye ait ahır ve samanlıkta da yangınlar çıktı. Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerinin yandığı belirtildi.



ESRARENGİZ YANGINLARIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Evdeki çekyat, çiçeklik, buzdolabı, çekmece gibi yerlerde esrarengiz bir şekilde çıkan yangınlarla ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları ie Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, esrarengiz yangınlarla gündeme gelen evde çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan geniş çaplı titiz araştırmalar neticesinde yangınların, evde yaşayan Dadaylı Ailesi'nin bir üyesi tarafından esrarengiz bir durum oluşturma amacıyla çıkartıldığı tespit edildi.



PSİKOSOSYAL DESTEK ALACAKLAR

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aile üyeleri psikososyal destek almaları için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yönlendirildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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