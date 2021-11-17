Kasımpaşa'da güpegündüz silahlı çatışma: Siper alıp kurşun yağdırdılar!

Beyoğlu Kasımpaşa'da dün saat 14.15 sıralarında meydana gelen olayda, bir şahıs cadde ile sokak kesişiminde beklediği esnada plakasız iki motosikletle 4 şahıs geldi.Şahıslar ardından tabancalarını çıkartarak önceden husumetli oldukları şahsa kurşun yağdırmaya başladı. Saldırıya uğrayan şahsın da silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.Kurşunlardan birinin ise aracın yakıt deposu kısmına isabet ettiği görüldü. Olayın ardından saldırıya uğrayan şahıs ve saldırganlar geldikleri motosikletlileri olay yerinde bırakarak kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çatışma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.SEYYAR SATICI SÜRÜNEREK TEZGAHIN ALTINA GİRDİGörüntülerde, saldırgan bir şahıs sokak başında bekleyerek cadde üzerindeki şahsı takip ediyor. Ardından motosikletli 4 şahıs sokağa gelerek araçlardan iniyor. Silahlarını çeken saldırganlar, cadde başındaki şahsa ateş etmeye başlıyor.Şahsın da karşılık vermesiyle çatışma çıkıyor. Çatışma esnasında seyyar satıcı bir adam yerde sürünerek tezgahının altına girip canını kurtarıyor. Saldırgan ise aracın arkasından siper alarak ateş açmaya devam ediyor. Bir süre sonra iki tarafta çatışarak kaçıyor.Öte yandan çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvursan polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri saldırganları ve saldırıya uğrayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.